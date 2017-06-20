В расположенном возле стадиона "Фишт" парке аттракционов за последние три дня число посетителей выросло на несколько тысяч в день

СОЧИ, 21 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Футбольные болельщики в перерывах между матчами Кубка конфедераций в Сочи успевают оценить красоты горных вершин Кавказа и покататься на аттракционах. Обладателям билетов на матч с участием сборных Мексики и Новой Зеландии повезло дважды - на разогреве у них играют команды России и Португалии. Многие болельщики приехали на курорт еще до старта Кубка конфедераций. В перерывах между матчами любители футбола ведут жизнь обычного отдыхающего. Но все равно перед покупкой экскурсии гости Сочи в эти дни обязательно интересуются, не совпадет ли посещение той или иной достопримечательности с временем большого футбола. "В первую очередь берут экскурсии в Красную Поляну, вторая по популярности - в Олимпийский парк. Если есть время до матча, успевают даже в Абхазию съездить", - отметила предпочтения болельщиков-экскурсантов реализатор билетов на экскурсии Наталья.

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В расположенном возле стадиона "Фишт" парке аттракционов за последние три дня число посетителей выросло на несколько тысяч в день. Для привлечения туристов здесь пошли на нехарактерный для курортного сезона шаг - сделали скидки на билеты. Матч Россия - Португалия для разогрева Зрителям матча сборных Мексики и Новой Зеландии повезло - на разогреве у них играют команды России и Португалии. Столики в кафе и закусочных на набережной вдоль Олимпийского парка, где планировалась трансляция из Москвы, на вечер бронировали с самого утра. По завершении игры у любителей футбола еще будет время дойти до "Фишта" и занять свое место на трибунах. Юрий Калмыков из Амурской области каждый свой отпуск проводит в Сочи. В этом году даты подбирал специально под Кубок конфедерации. На матче Мексика - Новая Зеландия будет болеть за новозеландцев.

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В свой следующий отпуск болельщик также планирует приехать в Сочи, уже на один из матчей чемпионата мира по футболу. "Возьму льготный билет из Благовещенска до Сочи, посмотрю здесь футбол и на бесплатном поезде поеду в Санкт- Петербург или Москву на другой матч", - поделился планами на ЧМ-2018 Калмыков. Болеть за сборную Новой Зеландии собирались многие из опрошенных корреспондентом ТАСС зрителей. Но нашлись и те, кто не пожалел 2 тыс. рублей на флаг Мексики и 600 рублей на сомбреро, чтобы показать свою поддержку соперников с противоположного полушария. "Нравится Мексика как страна. Хорошо ли играют их футболисты, честно, не знаю. Сегодня увидим", - признался гуляющий с флагом Мексики возле стадиона сочинец Артур. В национальных головных уборах выходили перед матчем в прямой эфир и мексиканские журналисты. Сколько болельщиков из стран-соперниц в среду приехали в Сочи, будет объявлено позже.

Погода болельщикам не помеха Первый на сочинском стадионе "Фишт" матч Кубка конфедераций с участием сборных Германия и Австралии прошел при хорошей погоде. На вечер среды метеорологи спрогнозировали в Сочи ливни и шквалистый ветер. Но штормовое предупреждение никак не повлияло на решение болельщиков прийти на матч, несмотря на то, что по правилам безопасности проносить с собой зонты длиннее 25 см нельзя. Вместо них зрители запаслись дождевиками. Волонтеры на входе в стадион всем желают "приятного вечера". Матч Мексика - Новая Зеландия начнется в 18:00 мск. Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.