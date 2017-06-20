о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
21 июня, 19:37
Горы и трансляция: чем разогревались болельщики перед матчем Кубка конфедераций в Сочи
Сергей Фадеичев/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
21 июня, 18:00
А
Россия
Португалия
идет сейчас
21 июня, 21:00
А
Мексика
Новая Зеландия
22 июня, 18:00
Б
Камерун
Австралия
22 июня, 21:00
Б
Германия
Чили
расписание всех игр
В расположенном возле стадиона "Фишт" парке аттракционов за последние три дня число посетителей выросло на несколько тысяч в день

СОЧИ, 21 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Футбольные болельщики в перерывах между матчами Кубка конфедераций в Сочи успевают оценить красоты горных вершин Кавказа и покататься на аттракционах. Обладателям билетов на матч с участием сборных Мексики и Новой Зеландии повезло дважды - на разогреве у них играют команды России и Португалии.

Многие болельщики приехали на курорт еще до старта Кубка конфедераций. В перерывах между матчами любители футбола ведут жизнь обычного отдыхающего. Но все равно перед покупкой экскурсии гости Сочи в эти дни обязательно интересуются, не совпадет ли посещение той или иной достопримечательности с временем большого футбола. "В первую очередь берут экскурсии в Красную Поляну, вторая по популярности - в Олимпийский парк. Если есть время до матча, успевают даже в Абхазию съездить", - отметила предпочтения болельщиков-экскурсантов реализатор билетов на экскурсии Наталья.

Смотрите также
Волонтеры из городов ЧМ-2018 набираются опыта на матчах Кубка конфедераций в Сочи

В расположенном возле стадиона "Фишт" парке аттракционов за последние три дня число посетителей выросло на несколько тысяч в день. Для привлечения туристов здесь пошли на нехарактерный для курортного сезона шаг - сделали скидки на билеты.

Матч Россия - Португалия для разогрева

Зрителям матча сборных Мексики и Новой Зеландии повезло - на разогреве у них играют команды России и Португалии. Столики в кафе и закусочных на набережной вдоль Олимпийского парка, где планировалась трансляция из Москвы, на вечер бронировали с самого утра. По завершении игры у любителей футбола еще будет время дойти до "Фишта" и занять свое место на трибунах.

Юрий Калмыков из Амурской области каждый свой отпуск проводит в Сочи. В этом году даты подбирал специально под Кубок конфедерации. На матче Мексика - Новая Зеландия будет болеть за новозеландцев.

Смотрите также
Долуда: ФИФА не имеет претензий к организации Кубка конфедераций в Сочи

В свой следующий отпуск болельщик также планирует приехать в Сочи, уже на один из матчей чемпионата мира по футболу. "Возьму льготный билет из Благовещенска до Сочи, посмотрю здесь футбол и на бесплатном поезде поеду в Санкт- Петербург или Москву на другой матч", - поделился планами на ЧМ-2018 Калмыков.

Болеть за сборную Новой Зеландии собирались многие из опрошенных корреспондентом ТАСС зрителей. Но нашлись и те, кто не пожалел 2 тыс. рублей на флаг Мексики и 600 рублей на сомбреро, чтобы показать свою поддержку соперников с противоположного полушария.

"Нравится Мексика как страна. Хорошо ли играют их футболисты, честно, не знаю. Сегодня увидим", - признался гуляющий с флагом Мексики возле стадиона сочинец Артур.

В национальных головных уборах выходили перед матчем в прямой эфир и мексиканские журналисты. Сколько болельщиков из стран-соперниц в среду приехали в Сочи, будет объявлено позже.

Смотрите также
Организаторы: Инфантино остался очень доволен сочинским стадионом "Фишт"

Погода болельщикам не помеха

Первый на сочинском стадионе "Фишт" матч Кубка конфедераций с участием сборных Германия и Австралии прошел при хорошей погоде. На вечер среды метеорологи спрогнозировали в Сочи ливни и шквалистый ветер. Но штормовое предупреждение никак не повлияло на решение болельщиков прийти на матч, несмотря на то, что по правилам безопасности проносить с собой зонты длиннее 25 см нельзя. Вместо них зрители запаслись дождевиками. Волонтеры на входе в стадион всем желают "приятного вечера".

Матч Мексика - Новая Зеландия начнется в 18:00 мск.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Глушаков: российские футболисты в первом тайме матча с португальцами немного волновались
21 июня, 21:03
Акинфеев: поражение от португальцев не умаляет заслуг сборной России по футболу
21 июня, 21:00
Джикия: португальцы не были по игре сильнее сборной России по футболу
21 июня, 20:55
Сантуш: российские футболисты создали проблемы португальцам во втором тайме
21 июня, 20:54
Роналду: сборная Португалии счастлива после победы над россиянами
21 июня, 20:53
Черчесов: российские футболисты смогли переломить игру в матче с португальцами
21 июня, 20:48
Мутко поблагодарил болельщиков за фантастическую атмосферу на матче Россия - Португалия
21 июня, 20:44
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.