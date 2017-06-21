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21 июня, 18:18
Эмре Джан: Санчес - изумительный футболист, но не единственный в сборной Чили
EPA/PETER POWELL
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По словам полузащитника сборной Германии, чилийцы являются одним из фаворитов Кубка конфедераций

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Опасность в сборной Чили по футболу исходит не только от нападающего Алексиса Санчеса. Такое мнение на пресс-конференции высказал полузащитник команды Германии Эмре Джан.

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Встреча Кубка конфедераций Германия - Чили пройдет на стадионе "Казань-Арена" в четверг, начало - в 21:00 мск.

"Чилийцы являются одним из фаворитов турнира, как и мы, тем более обе команды добились побед в первом туре. Чилийцы - это одна из лучших команд по динамике, мы должны противостоять им смело. Уверен, можем добиться победы. Посмотрим, кто из нас больший фаворит", - поделился ожиданиями Джан.

"Санчес - великолепный, изумительный игрок, может быть, один из лучших игроков в Английской премьер-лиге, - сказал Джан, который выступает за "Ливерпуль". - Но есть и другие опасные игроки, нам надо быть внимательными со всеми".

Немцы и чилийцы возглавляют группу В, обыграв в первом туре команды Австралии (3:2) и Камеруна (2:0) соответственно.

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