Лев: непредсказуемость сборной Чили ставит перед немецкой командой много вопросов

Главный тренер сборной Германии назвал чилийцев одной из самых гибких команд мира

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Чили по футболу - одна из самых гибких в мире в плане тактической подготовки, поэтому во многом она является загадкой для команды Германии. Об этом сказал на пресс-конференции накануне встречи команд на Кубке конфедераций главный тренер немцев Йоахим Лев.

Встреча Германия - Чили пройдет на стадионе "Казань-Арена" в четверг, начало - в 21:00 мск.

"После первого матча я отметил много положительных вещей, я был доволен тем, как игроки выполняли некоторые установки, хотя после гола австралийцев мы немного растерялись. Но я все равно доволен, ведь для некоторых игроков команды это первый крупный турнир, и они смогли выдержать давление, - отметил в начале Лев. - Конечно, с чилийцами будет другая игра, потому что австралийцы были для нас предсказуемы - мы знали их расстановку, позиции по игрокам".

"Чилийцы - невероятно гибкая команда, непредсказуемая, почти все игроки хотят забивать за исключением, может быть, одного-двух игроков. Сейчас мы не можем предсказать, кто на какой позиции будет играть, какая схема будет, - отметил специалист. - Тем более стоит отметить у них дух победителей. Повторюсь, они являются одной из самых гибких команд мира, и это ставит перед нами существенные вопросы".

Немцы и чилийцы возглавляют группу В, обыграв в первом туре команды Австралии (3:2) и Камеруна (2:0) соответственно.