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21 июня, 17:45
Португальская боль: российские футбольные болельщики ждут разгрома чемпионов Европы
Сергей Савостьянов/ТАСС
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Предстоящий матч вызвал наибольший интерес у поклонников футбола во время группового этапа Кубка конфедераций

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. После убедительной победы сборной России по футболу в первом матче Кубка конфедераций ее болельщикам уже не страшен даже Криштиану Роналду. Сейчас для них главным голеадором планеты является Федор Смолов, который вместе с партнерами по команде должен не просто обыграть действующих чемпионов Европы, победа должна быть одержана настолько убедительно, чтобы о ней слагали песни.

Матч между сборными России и Португалии вызвал наибольший интерес у поклонников футбола во время группового этапа Кубка конфедераций. Уже за несколько дней до матча было объявлено, что все билеты на игру, которую примет 45-тысячный стадион "Спартак", нашли своих владельцев.

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Причина такого внимания к матчу вполне понятна, хозяева турнира принимают сборную, в составе которой играет один из самых популярных футболистов планеты - четырехкратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду, который в уходящем сезоне в очередной раз стал победителем Лиги чемпионов, победил в чемпионате Испании, попутно установив еще несколько футбольных рекордов.

Его визит в Россию, безусловно, событие, так что повышенный интерес к матчу был гарантирован. Неслучайно Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с оргкомитетом приняла решение открыть вход на стадион на час раньше запланированного.

В ожидании крупного счета

По традиции на пути к стадиону настроение любителям футбола поднимали жизнерадостные волонтеры. "Чем шире и больше вы улыбаетесь, тем больше мячей забьет сборная России сегодня", - неслось из их громкоговорителей. А на вопрос, каков исход будет футбольного матча, чаще остальных звучал счет 5:0.

О песне российской рок-группы "Чайф" "Аргентина - Ямайка 5:0" перед матчем вспоминали довольно часто. Не только, когда давали прогноз на матч, но и на стендах официальных партнеров ФИФА, в том числе и в футбольном караоке, где Ямайка по воле исполнителей "превращалась" в Португалию.

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"Роналду нам не страшен, это пусть они боятся нашего Смолова", - сказал один из болельщиков перед матчем.

Настроение любителям футбола немного подпортила погода. За час до матча над стадионом обильно пошел дождь. Памятуя о том, что такая погода именуется спартаковской, а матч проходит на домашней арене красно-белых и в составе российской сборной играет капитан чемпионов России Денис Глушаков, Роналду и его партнеров, возможно, и правда ждет разгром.

Матч сборных России и Португалии начнется в 18:00 мск. В стартовом матче группы А россияне обыграли новозеландцев со счетом 2:0, португальцы сыграли вничью с мексиканцами (2:2).

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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