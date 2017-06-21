Смолов и Комбаров вошли в состав сборной России на матч Кубка конфедераций с португальцами

Встреча на стадионе "Спартак" в Москве начнется в 18:00 мск

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Нападающий Федор Смолов и защитник Дмитрий Комбаров выйдут в стартовом составе сборной России по футболу на матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Португалии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Встреча сборных России и Португалии пройдет на стадионе "Спартак" в Москве в среду, начало в 18:00 мск.

Полностью состав команды выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (капитан команды), Виктор Васин, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Роман Шишкин, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Александр Головин, Александр Самедов, Юрий Жирков, Федор Смолов.

В составе сборной Португалии сыграют: Руй Патрисиу, Бруну Алвеш, Пепе, Рафаэл Геррейру, Криштиану Роналду (капитан команды), Андре Силва, Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Андре Гомеш, Седрик Соареш, Адриен Силва.

Сборные России и Португалии входят в группу А Кубка конфедераций, также в ней выступают команды Новой Зеландии и Мексики. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира пройдет в Санкт- Петербурге 2 июля.