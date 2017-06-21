Миллиган: Россия подготовила к Кубку конфедераций тренировочные площадки высокого уровня

Ранее организаторы перенесли предматчевые тренировки сборных Австралии и Камеруна, чтобы поберечь поле стадиона "Санкт-Петербург"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Россия подготовила к Кубку конфедераций тренировочные площадки высокого уровня. Такое мнение на пресс-конференции высказал капитан сборной Австралии Марк Миллиган.

В четверг в Санкт-Петербурге пройдет матч Кубка конфедераций между сборными Австралии и Камеруна. Организаторы перенесли предматчевые тренировки обеих команд, чтобы поберечь поле стадиона "Санкт-Петербург". Австралийцы будут тренироваться на "Петровском", камерунцы - на "Турбостроителе".

"Не имеет большого значения, где мы мы проводим предматчевую тренировку. Тренировочные площадки отвечают самым высоким требованиям, поля вряд ли уступают газонам основных арен. Сейчас нам важнее сконцентрироваться на собственной игре", - отметил полузащитник.

Матч второго тура группы B Камерун - Австралия пройдет в четверг в Санкт-Петербурге, начало в 18:00 мск.