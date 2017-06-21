о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
21 июня, 16:54
Миллиган: Россия подготовила к Кубку конфедераций тренировочные площадки высокого уровня
Артем Коротаев/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
идет сейчас
21 июня, 18:00
А
Россия
Португалия
21 июня, 21:00
А
Мексика
Новая Зеландия
22 июня, 18:00
Б
Камерун
Австралия
22 июня, 21:00
Б
Германия
Чили
расписание всех игр
Ранее организаторы перенесли предматчевые тренировки сборных Австралии и Камеруна, чтобы поберечь поле стадиона "Санкт-Петербург"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Россия подготовила к Кубку конфедераций тренировочные площадки высокого уровня. Такое мнение на пресс-конференции высказал капитан сборной Австралии Марк Миллиган.

В четверг в Санкт-Петербурге пройдет матч Кубка конфедераций между сборными Австралии и Камеруна. Организаторы перенесли предматчевые тренировки обеих команд, чтобы поберечь поле стадиона "Санкт-Петербург". Австралийцы будут тренироваться на "Петровском", камерунцы - на "Турбостроителе".

"Не имеет большого значения, где мы мы проводим предматчевую тренировку. Тренировочные площадки отвечают самым высоким требованиям, поля вряд ли уступают газонам основных арен. Сейчас нам важнее сконцентрироваться на собственной игре", - отметил полузащитник.

Матч второго тура группы B Камерун - Австралия пройдет в четверг в Санкт-Петербурге, начало в 18:00 мск.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Матч с португальцами стал 100-м для Акинфеева за сборную России
21 июня, 18:01
Лев: непредсказуемость сборной Чили ставит перед немецкой командой много вопросов
21 июня, 17:54
Португальская боль: российские футбольные болельщики ждут разгрома чемпионов Европы
21 июня, 17:45
Скулкина: российские футболисты способны держать удар на Кубке конфедераций
21 июня, 17:26
Смолов и Комбаров вошли в состав сборной России на матч Кубка конфедераций с португальцами
21 июня, 17:02
Россия - Португалия. Онлайн-трансляция
21 июня, 17:00
Тренер: австралийцам не на что жаловаться с точки зрения организации Кубка конфедераций
21 июня, 16:41
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.