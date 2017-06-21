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21 июня, 16:24
Казань ожидает до трех тысяч болельщиков сборных Германии и Чили по футболу
Артем Коротаев/ТАСС
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Министр по молодежной политике и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов отметил, что первый матч не выявил больших проблем в плане организации

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Власти Казани ожидают до трех тысяч болельщиков сборных Германии и Чили по футболу в день матча команд на Кубке конфедераций. Об этом сказал журналистам министр по молодежной политике и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.

Как сообщил Леонов, первый матч в Казани - между командами Португалии и Мексики - собрал 2300 мексиканских болельщиков и 300 португальских, всего посещаемость составила около 25 тысяч. Встреча сборных Германии и Чили пройдет в четверг.

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"На завтрашнем матче ожидаем не меньше загрузку, даже чуть больше. Что касается иностранных болельщиков, их ожидаем примерно столько же - до трех тысяч", - сказал он.

В Казани также пройдет встреча сборных России и Мексики 24 июня. "Сложно говорить об аншлаге, но ожидаем цифры не меньше, чем на предыдущей встрече. Полупустого стадиона точно не будет. В целом динамика положительная", - заверил Леонов.

"Глобальных проблем не выявлено"

Министр отметил, что первый матч не выявил больших проблем в плане организации. "Остаются некоторые вопросы по логистике, но уже прошли операционные штабы, все проблемы будут решены. Что касается безопасности, здесь проблем не возникло, никаких неприятных прецедентов, мексиканцы эмоциональные, но ничьей они радовались по-хорошему", - рассказал он.

"Единственное, хочу попросить болельщиков не откладывать и приходить на стадион чуть пораньше, - отметил Леонов. - Когда люди приходят на стадион за пять минут до начала встречи, это приводит к очередям на вход".

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Помимо трех встреч группового этапа, Казань примет один из полуфиналов 28 июня.

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