Мутко: оргкомитет Кубка конфедераций благодарен волонтерам за работу

По словам вице-премьера РФ, к волонтерам нет абсолютно никаких нареканий

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Организационный комитет Кубка конфедераций 2017 года благодарен волонтерам за работу во время турнира. Об этом журналистам сказал вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018", глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Хочу поблагодарить волонтеров, которые оказывают нам поддержку и работают по зову сердца. Они выполняют много сложных задач, - сказал Мутко. - Это огромная работа, мы очень удовлетворены и имеем только положительные отзывы о работе волонтеров. Все делают работу профессионально и качественно, у нас нареканий абсолютно никаких нет, все они энергичны, информированы и выглядят красиво".

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.