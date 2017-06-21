Мутко рассчитывает на хороший футбол в исполнении сборной России в матче с португальцами

Встреча пройдет на стадионе "Спартак" в Москве в среду

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборная России должна показать хороший футбол в матче Кубка конфедераций с командой Португалии. Такое мнение на пресс-конференции высказал вице- премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Сборная России проявляет определенный рисунок игры, выглядит неплохо тактически, а главное - очень хорошо выглядит физически, - сказал Мутко. - Это значит, что тренерский штаб поработал. Мы сегодня увидим хороший футбол. Надеемся, что ребята не стушуются и покажут хороший футбол в матче с португальцами".

Матч между сборными России и Португалии пройдет на стадионе "Спартак" в Москве в среду. Встреча начнется в 18:00 мск. Все билеты на игру проданы.

В первом туре Кубка конфедераций россияне обыграли новозеландцев со счетом 2:0, португальцы сыграли вничью с командой Мексики (2:2).