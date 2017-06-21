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21 июня, 15:05
Мутко: нет оснований думать, что на Кубке конфедераций могут быть проблемы с болельщиками
Станислав Красильников/ТАСС
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По словам вице-премьера, ситуация с безопасностью мониторится круглосуточно

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Безопасность в городах Кубка конфедераций по футболу контролируется круглосуточно, оснований думать о проблемах с болельщиками нет. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

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"У нас нет оснований думать, что что-то может произойти. Ситуация с безопасностью мониторится круглосуточно. В каждом городе было создано много программ безопасности", - сказал Мутко.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Турнир стартовал 17 июня, а завершится 2 июля. Летом 2018 года в России также пройдет футбольный чемпионат мира.

"Мы будем работать с фанатскими объединениями. Мы полны желания сделать все, чтобы ни у кого из приезжающих в нашу страну не было проблем", - отметил Мутко.

Вице-премьер РФ отметил, что случаи аннуляции паспортов болельщиков (FAN ID) бывают, но они редки. "В основном, это связано с предоставлением недостоверной информации. Аннулирование - это обычное дело. Может, человек предоставил заведомо ложные данные, может, что-то вскрывается в процессе. На каждый случай нужно смотреть отдельно", - сказал Мутко.

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