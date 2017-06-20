Мутко: транспортная система России во время Кубка конфедераций работает без сбоев

По словам вице-премьера, решение о бесплатном проезде на поездах для журналистов было принято во вторник

"Транспортная система работает без сбоев. Решение о бесплатном проезде на поездах для журналистов было принято вчера. А сегодня мы ее оформим соответствующим юридическим образом, и сервис будет запущен", - сказал Мутко.

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сервис бесплатного проезда аккредитованных журналистов между городами - организаторами Кубка конфедераций по футболу начнет работу в среду. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Турнир стартовал 17 июня, а завершится 2 июля.

"Первый круг Кубка конфедераций закончился, мы удовлетворены тем, как проходит турнир. Серьезных проблем не возникает - ни с болельщиками, ни с журналистами. Нет вопросов и в том, что касается транспорта и безопасности. С ФИФА у нас полное взаимодействие", - отметил Мутко.

"Стадион в Петербурге был готов к турниру, мы там сделали эксперимент с фан-зоной, все были рады. Потом включился Сочи - там впервые проходили матчи такого уровня, но они справились со своими задачами. У Казани огромный опыт проведения матчей такого уровня, с ними вопросов не возникало, то же самое касается и Москвы".

"Мы удовлетворены тем, что было сделано, но пока мы только в начале пути", - добавил вице-премьер РФ.