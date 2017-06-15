Благодарность родителям как мотивация

Городские волонтеры одними из первых встречают болельщиков на вокзалах и в аэропорту, помогают разработать маршрут до стадиона, подсказывают, на какую экскурсию можно съездить в ожидании начала матча

СОЧИ, 21 июня. / Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Представители волонтерского движения из городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года работают в Сочи городскими волонтерами на матчах Кубка конфедераций. Об этом сообщил в среду журналистам на встрече в городском пресс-центре Кубка конфедераций начальник управления молодежной политики администрации Сочи Андрей Безроднов. "В некоторых городах с таким направлением, как городские волонтеры, впервые сталкиваются. И, конечно, мы делимся опытом, на сегодняшний день [в Сочи] присутствуют волонтеры, которые у нас перенимают этот опыт, это волонтеры из Волгограда, Ростова-на-Дону, Калининграда, Саранска. Они приехали, чтобы вживую посмотреть, почувствовать, как это все происходит", - сказал Безроднов.

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Городские волонтеры одними из первых встречают болельщиков на вокзалах и в аэропорту, помогают гостям Кубка разработать маршрут до стадиона, подсказывают, на какую экскурсию можно съездить в ожидании начала матча. По словам ректора Сочинского государственного университета (СГУ) Галины Романовой, сочинские волонтеры также готовы учиться у своих коллег из других городов. "Сочинские волонтеры в свое время принимали участие в жеребьевке Кубка конфедераций, которая проходила в Казани. Смотрели, как проходит это мероприятие, как Казань готовится", - отметила Романова. Сочинский Центр подготовки волонтеров ЧМ-2018 был среди инициаторов создания Ассоциации волонтерских центров, которой будет содействовать такому обмену опытом, анализировать мотивацию тех, кто готов добровольно помогать организаторам крупных мероприятий. Всего на улицах курорта и на территории стадиона "Фишт" в дни Кубка конфедераций работает 1130 городских волонтеров и 1700 волонтеров ФИФА. Благодарность родителям как мотивация "У нас волонтерами на Кубке работают 550 студентов Сочинского университета, а также более 200 простых жителей курорта, остальные - это представители других городов России и разных стран мира. Есть еще группа резерва из 400 человек, половина из которых - сочинцы", - рассказала корреспонденту ТАСС ректор СГУ Галина Романова.

По ее словам, в добровольцы с большим желанием идут студенты и пенсионеры, а также педагоги. Приоритет при отборе отдается тем, кто изучает или знает в совершенстве иностранные языки. "Берут специально отпуска, чтобы сначала пройти обучение и потом отработать на мероприятии", - рассказала собеседница ТАСС. Для студентов одной из мотиваций становится получение формы, которая потом остается им на память, а также возможность общаться с носителями изучаемого языка. "Еще одной мотивацией, как не странно это прозвучит, стало получение родителями благодарственных писем, которые мы рассылаем по итогам работы волонтеров-студентов", - отметила Романова. Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.