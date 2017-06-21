В метро Москвы и на МЦК к Кубку конфедераций начали работу 500 дополнительных сотрудников

Для обеспечения безопасности пассажиров организовано дежурство дополнительных инспекторов службы безопасности и сотрудников правоохранительных органов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Столичный метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) организовали бесперебойную работу сотрудников на станциях в дни матчей Кубка конфедераций. Как сообщил в среду ТАСС первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, помимо основного состава, на станции вышли еще полтысячи сотрудников, которые помогают болельщикам ориентироваться на станциях и правильно планировать маршрут поездки.

По его словам 21 июня в 18:00 на московской арене "Спартак" сборные России и Португалии сыграют в матче групповой стадии Кубка конфедераций. Добраться на стадион "Спартак" можно с одноименной станции метро, а также со станции "Тушинская", где пассажиропоток заметно ниже.

"Во время Кубка Конфедераций в метро и на МЦК дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, мобильные кассиры, сотрудники службы безопасности. Всего мы выделили 500 специалистов дополнительно для работы с болельщиками", - сказал он.

Латыпов отметил, что также перед началом Кубка конфедераций в кассах метро начали работать 300 англоговорящих кассиров - при подготовке к турниру они прошли курсы иностранного языка. На 76 станциях в пределах Кольцевой линии и станциях вблизи городских достопримечательностей 109 кассовых окон отмечены стикером "We speak English".

Футбольные болельщики смогут обратиться с вопросом на английском языке и к сотрудникам информационного центра на "Тушинской", 18 информационных стоек "Живое общение" в метро и МЦК. У них можно узнать подробную информацию о тарифах на проезд, правилах пользования метро и МЦК, главных городских достопримечательностях. Помимо этого, на стойках можно взять карманную схему метро и специальный выпуск справочника "Московский транспорт", посвященный Кубку конфедераций, представленный на пяти языках. Футбольные болельщики также могут обратиться за помощью и к волонтерам.

Для обеспечения безопасности пассажиров организовано дежурство дополнительных инспекторов службы безопасности и сотрудников правоохранительных органов на станциях, расположенных в центральной части города.

Также усилен досмотр на станциях, примыкающих к железнодорожным и автовокзалам, крупным транспортно-пересадочным узлам и другим возможным маршрутам движения зрителей и болельщиков. В дни проведения матчей Кубка конфедерации особое внимание уделяется станциям "Спартак" и "Тушинская", находящимся в непосредственной близости к стадиону "Спартак".

Помимо принятия повышенных мер безопасности, метрополитен взаимодействует со столичными службами оперативного реагирования.