о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
21 июня, 14:05
Саброза: проблемы с налогами не повлияют на игру Роналду в матче со сборной России
Сергей Савостьянов/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
21 июня, 18:00
А
Россия
Португалия
21 июня, 21:00
А
Мексика
Новая Зеландия
22 июня, 18:00
Б
Камерун
Австралия
22 июня, 21:00
Б
Германия
Чили
расписание всех игр
По словам бывшего полузащитника сборной Португалии, проблемы различного характера существовали всегда, но Роналду выходил на поле и забивал два-три гола и доказывал, что он лучший

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Проблемы нападающего испанского футбольного клуба "Реал" и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду не повлияют на его игру в матче Кубка конфедераций с командой России. Такое мнение журналистам высказал бывший полузащитник сборной Португалии, вице-чемпион Европы Симау Саброза.

Ранее прокуратура Испании выступила с заявлением, в котором говорилось, что Роналду сознательно использовал организацию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании. Минфин королевства поддержал обвинения налоговой службы в отношении футболиста, речь шла о мошенничестве на сумму около €15 млн. По совокупности нарушений по уплате налогов с 2011 по 2013 год и части 2014 года спортсмену может грозить тюремный срок до пяти лет. Роналду даст показания в суде автономного сообщества Мадрида по делу о мошенничестве 31 июля.

Смотрите также
СМИ: Роналду заплатит €14,8 млн, чтобы избежать тюремного заключения за неуплату налогов

"Они [проблемы] для этого и существуют, чтобы делать Роналду еще более сильным. Такие проблемы могут влиять за несколько дней до начала игры. Но когда начинается матч, он думает только о нем", - считает Саброза.

"Проблемы различного характера существовали всегда, но Криштиану выходил на поле и забивал два-три гола и доказывал, что он лучший. Это очередная ситуация, чтобы доказать, что он лучший. Это проблемы нефутбольного характера, но на поле он один из лучших в мире", - заключил бывший полузащитник сборной Португалии.

Матч между сборными России и Португалии состоится на стадионе "Спартак" в Москве в среду. Встреча начнется в 18:00 мск.

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Вице-губернатор: Инфантино назвал поле стадиона "Фишт" "чистым бархатом"
21 июня, 14:56
Более 700 казаков задействованы в проведении Кубка конфедераций в Сочи
21 июня, 14:52
Мутко: команды Кубка конфедераций подвергаются очень жесткому допинг-контролю
21 июня, 14:45
Мутко не видит проблем для пребывания в России иностранных болельщиков
21 июня, 14:45
Долуда: ФИФА не имеет претензий к организации Кубка конфедераций в Сочи
21 июня, 14:44
Мутко: около 400 тысяч билетов было продано на матчи Кубка конфедераций
21 июня, 14:43
Мутко: транспортная система России во время Кубка конфедераций работает без сбоев
21 июня, 14:33
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.