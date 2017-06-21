Саброза: проблемы с налогами не повлияют на игру Роналду в матче со сборной России

По словам бывшего полузащитника сборной Португалии, проблемы различного характера существовали всегда, но Роналду выходил на поле и забивал два-три гола и доказывал, что он лучший

Ранее прокуратура Испании выступила с заявлением, в котором говорилось, что Роналду сознательно использовал организацию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании. Минфин королевства поддержал обвинения налоговой службы в отношении футболиста, речь шла о мошенничестве на сумму около €15 млн. По совокупности нарушений по уплате налогов с 2011 по 2013 год и части 2014 года спортсмену может грозить тюремный срок до пяти лет. Роналду даст показания в суде автономного сообщества Мадрида по делу о мошенничестве 31 июля.

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Проблемы нападающего испанского футбольного клуба "Реал" и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду не повлияют на его игру в матче Кубка конфедераций с командой России. Такое мнение журналистам высказал бывший полузащитник сборной Португалии, вице-чемпион Европы Симау Саброза.

"Они [проблемы] для этого и существуют, чтобы делать Роналду еще более сильным. Такие проблемы могут влиять за несколько дней до начала игры. Но когда начинается матч, он думает только о нем", - считает Саброза.

"Проблемы различного характера существовали всегда, но Криштиану выходил на поле и забивал два-три гола и доказывал, что он лучший. Это очередная ситуация, чтобы доказать, что он лучший. Это проблемы нефутбольного характера, но на поле он один из лучших в мире", - заключил бывший полузащитник сборной Португалии.

Матч между сборными России и Португалии состоится на стадионе "Спартак" в Москве в среду. Встреча начнется в 18:00 мск.

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.