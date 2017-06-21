о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
21 июня, 13:59
Эксперты ФИФА высоко оценили работу волонтеров в Казани на Кубке конфедераций
Егор Алеев/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
21 июня, 18:00
А
Россия
Португалия
21 июня, 21:00
А
Мексика
Новая Зеландия
22 июня, 18:00
Б
Камерун
Австралия
22 июня, 21:00
Б
Германия
Чили
расписание всех игр
По данным департамента коммуникаций оргкомитета "Россия-2018", в Казани на турнире задействованы 1236 волонтеров, из которых 113 иностранцы

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Представители Международной федерации футбола (ФИФА) после матча между сборными Португалии и Мексики, который прошел 18 июня, положительно оценили работу казанских волонтеров. Об этом сообщил заместитель генерального директора "Дирекции спортивных и социальных проектов" Александр Карпов.

"По итогам первого матча, который прошел в Казани, мы получили достаточно хорошие, положительные отзывы о работе волонтеров, очень теплые отзывы, местами получали слова восхищения от представителей ФИФА атмосферой гостеприимства, которая была создана", - пояснил он.

По его словам, эксперты не конкретизировали, что им понравилось, они выразили общий восторг, отметили слаженную работу добровольцев.

Волонтеры из 40 стран помогают в организации матчей Кубка конфедераций по футболу в России. По данным департамента коммуникаций оргкомитета "Россия-2018", только в Казани на Кубке конфедераций задействованы 1236 волонтеров, из которых 113 иностранцы, приехавшие из Египта, Индонезии, Сербии, Казахстана, Чили, Колумбии, Китая и ряда других стран.

По словам Карпова, по завершению Кубка конфедераций лучшие волонтеры будут поощрены. "Среди волонтеров много школьников, которые имеют волонтерские книжки, которые дополнительно дают от 1 до 10 баллов при поступлении в вуз. Минимум волонтерская книжка дает 2-3 дополнительных баллов волонтеру при поступлении в институт. Это серьезное преимущество для волонтеров, которые будут сдавать ЕГЭ", - уточнил Карпов.

Он добавил, что среди волонтеров также много студентов. "Мы будем просить руководство вузов начислить лучшим из них повышенную стипендию", - пояснил Карпов, отвечая на вопрос ТАСС о действующей системе премирования волонтеров.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Вице-губернатор: Инфантино назвал поле стадиона "Фишт" "чистым бархатом"
21 июня, 14:56
Более 700 казаков задействованы в проведении Кубка конфедераций в Сочи
21 июня, 14:52
Мутко: команды Кубка конфедераций подвергаются очень жесткому допинг-контролю
21 июня, 14:45
Мутко не видит проблем для пребывания в России иностранных болельщиков
21 июня, 14:45
Долуда: ФИФА не имеет претензий к организации Кубка конфедераций в Сочи
21 июня, 14:44
Мутко: около 400 тысяч билетов было продано на матчи Кубка конфедераций
21 июня, 14:43
Мутко: транспортная система России во время Кубка конфедераций работает без сбоев
21 июня, 14:33
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.