Эксперты ФИФА высоко оценили работу волонтеров в Казани на Кубке конфедераций

По данным департамента коммуникаций оргкомитета "Россия-2018", в Казани на турнире задействованы 1236 волонтеров, из которых 113 иностранцы

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Представители Международной федерации футбола (ФИФА) после матча между сборными Португалии и Мексики, который прошел 18 июня, положительно оценили работу казанских волонтеров. Об этом сообщил заместитель генерального директора "Дирекции спортивных и социальных проектов" Александр Карпов.

"По итогам первого матча, который прошел в Казани, мы получили достаточно хорошие, положительные отзывы о работе волонтеров, очень теплые отзывы, местами получали слова восхищения от представителей ФИФА атмосферой гостеприимства, которая была создана", - пояснил он.

По его словам, эксперты не конкретизировали, что им понравилось, они выразили общий восторг, отметили слаженную работу добровольцев.

Волонтеры из 40 стран помогают в организации матчей Кубка конфедераций по футболу в России. По данным департамента коммуникаций оргкомитета "Россия-2018", только в Казани на Кубке конфедераций задействованы 1236 волонтеров, из которых 113 иностранцы, приехавшие из Египта, Индонезии, Сербии, Казахстана, Чили, Колумбии, Китая и ряда других стран.

По словам Карпова, по завершению Кубка конфедераций лучшие волонтеры будут поощрены. "Среди волонтеров много школьников, которые имеют волонтерские книжки, которые дополнительно дают от 1 до 10 баллов при поступлении в вуз. Минимум волонтерская книжка дает 2-3 дополнительных баллов волонтеру при поступлении в институт. Это серьезное преимущество для волонтеров, которые будут сдавать ЕГЭ", - уточнил Карпов.

Он добавил, что среди волонтеров также много студентов. "Мы будем просить руководство вузов начислить лучшим из них повышенную стипендию", - пояснил Карпов, отвечая на вопрос ТАСС о действующей системе премирования волонтеров.