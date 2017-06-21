Саброза надеется, что португальцы победят россиян в матче Кубка конфедераций

Матч состоится на стадионе "Спартак" в Москве в среду

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии по футболу обыграет команду России в матче Кубка конфедераций. Такое мнение журналистам высказал бывший полузащитник сборной Португалии, вице-чемпион Европы Симау Саброза.

Матч между сборными России и Португалии состоится на стадионе "Спартак" в Москве в среду. Встреча начнется в 18:00 мск, все билеты на игру проданы.

"После первого матча со сборной Мексики, в котором мы сыграли вничью, сегодня мы должны побеждать, - считает Саброза. - Но сборная России обладает игроками хорошего качества и очень хороша на этом турнире. Стадион будет полным, будет отличный спектакль. Извините, но я надеюсь на победу сборной Португалии".

"У нас отличные отношения с Россией - некоторые ваши футболисты играли у нас в стране, я знаю некоторых, - продолжил бывший футболист. - Знаю Дзагоева, против которого я играл, он очень важен для вашей команды. Но я хочу отметить, что сборная России сильна не индивидуальными качествами, а командной игрой. В этом плане есть небольшая схожесть с португальской командой".

На Кубке конфедераций, который проходит в России, уже было зафиксировано несколько случаев использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). "Это большой шаг вперед в футболе. Мы знаем, что были случаи, когда судьба команды решалась из-за судейской ошибки, а сейчас арбитр может перестраховаться и разрешить спорный момент с помощью технологий. Сейчас мы находимся в периоде адаптации, но ФИФА (Международная федерация футбола - прим. ТАСС) делает все возможное для того, чтобы все понимали, что арбитр следит за ситуацией и в любой момент может перепроверить эпизод", - считает Саброза.

В первом туре Кубка конфедераций в Казани португальцы сыграли вничью с мексиканцами со счетом 2:2, россияне оказались сильнее новозеландцев со счетом 2:0.