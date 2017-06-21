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21 июня, 13:06
Власти Петербурга не получили нареканий на работу транспорта на Кубке конфедераций
Валерий Шарифулин/ТАСС, архив
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Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин отметил, что все сработало достаточно эффективно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга не получили серьезных нареканий на организацию движения и транспортное обслуживание гостей Кубка конфедераций по футболу, но постоянно вносят корректировки перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил в среду журналистам председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергей Харлашкин в городском пресс-центре, созданном к Кубку конфедераций.

"Проводим анализ по всем ошибкам, недочетам. В транспортной схеме некоторые незначительные корректировки были произведены и будут производится еще по результатам трех матчей. Учтем все, но надо сказать сразу, что нареканий к транспортной схеме движения, транспортной составляющей доставки зрителей к стадиону я не слышал", - сказал Харлашкин.

Глава КРТИ отметил, что все сработало достаточно эффективно: все зрители добрались вовремя, парковочное пространство на 3 тысячи мест со стороны Приморского района было обеспечено исключительно для болельщиков. "Но в случае необходимости мы внесем корректировки в схему движения, схему перекрытий, схему парковок, пешеходных зон, работа ведется в ежечасном и ежеминутном режиме", - подчеркнул Харлашкин, назвав Кубок конфедераций своеобразной репетицией перед ЧМ-2018.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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