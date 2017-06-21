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21 июня, 12:40
Сиани: музыка является источником мотивации для сборной Камеруна по футболу
Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Камерунцы запомнились ярким приездом на стадион "Спартак" - футболисты вышли из автобуса под музыку и в ритме танца проследовали в раздевалку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Музыка является дополнительным источником мотивации для футболистов сборной Камеруна. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник команды Себастьян Сиани.

В воскресенье команда Камеруна в матче Кубка конфедераций проиграла сборной Чили со счетом 0:2. Камерунцы запомнились ярким приездом на стадион "Спартак" - футболисты вышли из автобуса под музыку и в ритме танца проследовали в раздевалку.

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"В нашей культуре мы любим создавать атмосферу, мы любим музыку, это большой источник мотивации. С тех пор, как мы приехали в Россию, лично у меня не было времени даже, чтобы включить телевизор. Поэтому о русской музыке мы пока ничего не знаем. Если вы передадите какие-то записи, с удовольствием их послушаем", - сказал Сиани.

В четверг сборная Камеруна в Санкт-Петербурге сыграет с командой Австралии, которая свой первый матч на турнире проиграла немцам (2:3). "Давления я не чувствую, это просто важный матч. Мы хорошо показали себя, мы делаем большую ставку на эту игру", - сказал полузащитник.

Опыт Ломбертса пригодился бы любой команде

Сиани считает, что опыт бывшего защитника санкт-петербургского "Зенита" Николаса Ломбертса был бы полезен любой команде. 

Сиани выступает за бельгийский клуб "Остенде", контракт с которым подписал Ломбертс.

"Я познакомился с Ломбертсом, когда приехал в Бельгию, а он еще играл за "Гент". После этого Ломбертс стал играть за сборную, перешел в "Зенит" - он прошел большой путь. Он, безусловно, будет полезен всей команде, в особенности его международный опыт, это очень хороший трансфер", - сказал Сиани.

Лобмертс выступал за "Зенит" с 2007 года. В составе сине-бело-голубых защитник четырежды становился чемпионом России, дважды - обладателем Кубка России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

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