Тренер сборной Камеруна: стадион "Санкт-Петербург" собрал только положительные отзывы

Камерунцам в четверг предстоит провести на стадионе матч группы B Кубка конфедераций с командой Австралии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Стадион "Санкт-Петербург", на котором прошли церемония открытия и первый матч Кубка конфедераций, имеет только положительные отзывы. Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер сборной Камеруна Уго Броос.

Камерунцам в четверг предстоит провести на стадионе "Санкт-Петербург" матч группы B Кубка конфедераций с командой Австралии. В субботу в первом матче турнира сборная России на этой арене обыграла новозеландцев со счетом 2:0.

"Мы впервые вышли на стадион. На первый взгляд, мне все нравится, стадион очень красивый. Отзывы позитивные, россияне тоже были довольны", - сказал Броос.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Стадион "Санкт-Петербург" примет финал турнира.