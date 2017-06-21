Тренер сборной Камеруна предпочел бы готовиться к ЧМ-2018 в Сочи

По слова Уго Брооса, иногда сложно играть в жарком климате, но сборная Камеруна как африканская команда немного привилегирована с этой точки зрения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос в случае выхода команды на чемпионат мира по футболу 2018 года хотел бы провести подготовительный сбор на юге России, например, в Сочи. Об этом Броос заявил на пресс-конференции.

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"Иногда сложно играть в жарком климате, но мы как африканская команда немного привилегированы с этой точки зрения. Если мы попадем в Россию в следующем году, нам было бы лучше готовиться в Сочи", - отметил тренер.

В четверг сборная Камеруна в Санкт-Петербурге в матче группового этапа Кубка конфедераций сыграет с командой Австралии. В первом матче турнира камерунцы проиграли чилийцам со счетом 0:2, австралийцы уступили немцам - 2:3. "Если мы не победим, тогда турнир для нас закончится. Австралийская сборная - сложный соперник, но нам остается только играть на победу", - отметил бельгийский специалист.

"Я видел несколько матчей сборной Австралии. Боевой дух команды высок, это совершенно другой игровой стиль по сравнению с чилийцами. Австралийцы приближаются к английскому стилю, они играют в вертикальный футбол, мало комбинируют, в этом большое отличие между нашими командами", - добавил Броос.

Матч второго тура группы B Камерун - Австралия пройдет в четверг в Санкт-Петербурге, начало в 18:00 мск.