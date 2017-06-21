Тренер сборной Камеруна сообщил, что на всю жизнь запомнил поход в Эрмитаж в 1987 году

Тогда Уго Броос в составе бельгийского "Брюгге" приезжал в Ленинград на матч 1/32 финала Кубка УЕФА с "Зенитом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Камеруна по футболу Уго Броос на всю жизнь запомнил Эрмитаж, который он посетил 30 лет назад. Об этом бельгиец рассказал на пресс-конференции.

Осенью 1987 года Броос в составе бельгийского "Брюгге" приезжал в Ленинград на матч 1/32 финала Кубка УЕФА с "Зенитом". На выезде бельгийцы проиграли со счетом 0:2, а дома выиграли 5:0. Матч в Ленинграде состоялся на стадионе им. Кирова, на месте которого была возведена арена "Санкт-Петербург".

"Очень много времени прошло, но тот стадион я хорошо помню. Кончено, он не имеет ничего общего с этой ареной. Что касается города, то мне подсказали посетить Эрмитаж. Я не большой специалист в живописи и в искусстве, но тот поход я помню до сих пор", - сказал Броос, добавив, что Санкт-Петербург - это очень красивый город.

Матч второго тура группы B Кубка конфедераций Камерун - Австралия пройдет в четверг в Санкт-Петербурге, начало в 18:00 мск.