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21 июня, 09:17
Болельщикам Кубка конфедераций в Москве расскажут о царях и роллс-ройсе Ленина
Ладислав Карпов/ТАСС
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Попасть на экскурсию в Государственный исторический музей можно по паспорту болельщика

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Государственный исторический музей (ГИМ) подготовил бесплатные экскурсии для болельщиков Кубка конфедераций 2017 года, сообщила в среду столичная мэрия.

"Гости увидят портреты русских государей на сводах парадного входа в музей и узнают родословные династий Рюриковичей и Романовых. Также им продемонстрируют роллс- ройс Владимира Ленина "Серебряный призрак" и познакомят с выставкой "Золото. Металл богов и царь металлов". Гиды расскажут об экспонатах на семи языках: русском, английском, французском, немецком, китайском, испанском и итальянском", - говорится в сообщении мэрии, размещенном на ее сайте.

Попасть на экскурсию можно по паспорту болельщика.

К проведению экскурсий привлекут гидов-волонтеров. "Это 40 студентов исторического факультета и Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, которые прошли специальное обучение, среди них и носители языков, и те, кто владеет несколькими иностранными языками. Это наш первый опыт расширения лингвистического диапазона экскурсий. Постоянные экскурсоводы проводят обзорные программы по музею на русском, французском и английском", - рассказали в научно-просветительском подразделении ГИМ.

Экскурсии будут проводить ежедневно с 10:00 до 17:00 до 2 июля - дня окончания игр Кубка конфедераций. В кассе потребуется показать паспорт болельщика (FAN ID), затем выбрать язык, на котором будет идти экскурсия. Посетителю также предоставят скидку в размере 12% на билет в Исторический музей.

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