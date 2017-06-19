Наибольшей популярностью пользуются пешие экскурсии к Казанскому кремлю

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Болельщики Кубка конфедераций в перерывах между матчами массово изучают достопримечательности Казани. Самым посещаемым культурным объектом города стал Казанский кремль, на территории которого расположены выполненные в разных архитектурных стилях здания, а также действующие православный Благовещенский кафедральный собор и соборная мечеть Кул- Шариф. Из-за непривычного для зарубежных болельщиков соседства они прозвали Казанский кремль "Иерусалимом в миниатюре" и охотно посещают этот объект культурного наследия ЮНЕСКО.

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По словам директора Государственного историко- архитектурного и художественного музея-заповедника "Казанский кремль" Зили Валеевой, ежедневно сюда приходит до 9 тыс. туристов. Ранее в беседе с корр. ТАСС она уточнила, что особой популярностью у зарубежных гостей пользуются Музей исламской культуры, Благовещенский собор, музей истории государственности Татарстана, где представлена практически история татарского народа за 2 тысячи лет. От Мусы Джалила до змея Зиланта Наибольшей популярностью пользуются пешие экскурсии к Казанскому кремлю. Начинаются они с крутого подъема вверх, в том числе по брусчатке времен Ивана Грозного. Однако сначала туристов подводят к памятнику татарскому поэту Мусы Джалилю, который установлен в центре площади Кремля. Бронзовая скульптура поэта в высоту несколько метров "разрывает" колючую проволоку, которой опутаны его ноги. Зарубежные болельщики молча слушают трагическую историю жизни поэта, которого казнили фашисты в концлагере в годы Великой Отечественной войны. Футбольный фанат из Мексики Маркус был удивлен подвигом Джалиля и спросил у экскурсовода, а нет ли его стихотворений на английском языке. Он отметил, что хочет ближе познакомиться с творчеством татарского поэта после обзорной экскурсии по Казанскому кремлю.

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От памятника поэту болельщики небольшими группами подходят к Спасской башне Казанского кремля, где установлен уникальный часовой механизм. Раньше часовая стрелка на них была неподвижна, циферблат двигался вокруг нее. Однако к концу XIX века этот часовой механизм износился и было принято решение заменить его. Теперь часы на Спасской башне Казанского кремля работают по стандартной схеме - часовая и минутная стрелки вращаются вокруг циферблата. На территории Казанского кремля туристы знакомятся с историей змея Зиланта, которого, согласно местной легенде победил батыр, чтобы предки татар могли жить спокойно на этой земле. Российская императрица Екатерина II во время посещения Казани, узнав об этой истории, предложила сделать змея Зиланта символом Казани. "Почему императрица решила увековечить именно змея, а не героя батыра - мы не знаем. Но с того времени змей Зилант изображен на гербе Казани", - пояснила в беседе с корр. ТАСС экскурсовод. Куль-Шариф и Благовещенский собор Многое на территории Казанского кремля связано с именем Ивана Грозного. Даже история соборной мечети Куль-Шариф, которая была открыта в 2005 году к 1000-летию Казани. Дело в том, что когда русский царь взял Казань, то исторический аналог Куль-Шарифа был разрушен. Мечеть начали заново строить только в 1995 году, опираясь, в том числе и на исторические данные о ней времен Ивана Грозного. "Куль-Шариф строили в течение 10 лет с 1995 по 2005 годы. Сложнее всего было выложить мозаику, не нарушив заповеди Корана", - пояснила корр. ТАСС экскурсовод.

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Недалеко от Куль-Шариф расположен Благовещенский кафедральный собор, который реконструируется уже более 10 лет. Он был построен по указу Ивана Грозного после падения Казани. История храма тесно связана с иконой Казанской Божьей матери, которую, по преданиям, нашла девочка из крестьянской земли. Место, где в земле находилась икона, согласно легенде, девочке указала сама Богородица, явившись ребенку несколько раз во сне и попросив ее явить данный образ миру. Внутри храма росписи XIX века рассказывают всю историю обретения иконы, которая до наших дней не сохранилась. Также в Благовещенском храме сохранились чугунные плиты, которые были изготовлены династией уральских промышленников Демидовых в середине XVIII века. О Казанском кремле На территории Казанского кремля также установлен памятник устроителям данного культурного объекта ЮНЕСКО, образ которого является собирательным. В центре скульптуры расположена бронзовая статуя русского архитектора времен Ивана Грозного, который держит развернутый свиток с изображением Спасской башни. Рядом с ним расположена бронзовая скульптура казанского архитектора, который держит завернутый сверток. "Это не случайно, дело в том, что никто не знает какой была средневековая Казань, поэтому сверток у казанского архитектора не раскрыт. Сейчас ведутся археологические раскопки, чтобы доподлинно установить какой была средневековая Казань. Возможно, уже скоро туристы смогут увидеть новые объекты культурного наследия татарского народа, которые откроет им Казанский кремль", - отметила экскурсовод.

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Музей-заповедник "Казанский кремль" является уникальным архитектурным и историческим памятником, который в 2000 году был включен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Казанский кремль - это единственный в мире действующий центр татарской государственной культуры и государственной власти и единственная сохранившаяся в Российской Федерации татарская крепость, в которой сохранены основы планировки, градостроительная композиция и функциональная организация архитектурных комплексов. Комплекс расположен в центре города, территория музея-заповедника составляет 13,45 га. Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Казань всего примет четыре встречи турнира, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.