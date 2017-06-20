Чилийцы Видаль и Санчес благодарны игрокам "Строгино" за помощь в тренировках

Сборная Чили живет на базе "Строгино" и регулярно привлекает игроков местного клуба к занятиям

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Лидеры сборной Чили Артуро Видаль и Алексис Санчес благодарны футболистам клуба второго дивизиона "Строгино" за помощь в тренировках команды во время Кубка конфедераций. Об этом журналистам рассказал президент Федерации футбола Чили Артуро Салах.

"Мы очень благодарны за такой уровень организации и безопасности на турнире. Знаем, что в связи с событиями в Европе приходится очень много времени уделять как раз безопасности. Спасибо ребятам из "Строгино", принимающим участие в тренировках, - сказал Салах. - Даже такие звезды мирового футбола как Видаль и Санчес рады с ними сыграть и благодарны им за помощь".

По словам Салаха, федерация не имеет вопросов по размещению сборной Чили. "Нас хорошо принимают, все продумано с логистикой, команде здесь комфортно и играть, и тренироваться. Нам нравится отношение к себе персонала, к тому же для нас большая честь, даже привилегия - быть в числе восьми команд, которые являются сильнейшими в своих конфедерациях, - отметил он.

"Для нас большая ответственность представлять здесь футбол Южной Америки, поэтому я получил уже немало поздравлений", - добавил Салах.

Чилийцы в первом матче турнира в Москве обыграли команду Камеруна (2:0). Во втором матче они сыграют с командой Германии в Казани 22 июня.