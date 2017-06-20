Мутко: болельщики достаточно информированы о матчах Кубка конфедераций

Вице-премьер РФ заявил, что посещаемость матчей турнира для России хорошая

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Посещаемость матчей Кубка конфедераций по футболу в России хорошая, все болельщики получают полную информацию о всех играх. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"С билетами дела обстоят нормально. Билетная программа находится в руках ФИФА, но у нас нет задачи, чтобы на каждой игре были аншлаги. Посещаемость для России хорошая. Болельщики достаточно информированы, любой знает, когда матч, мы много сделали, чтобы все смогли посетить игры", - заявил Мутко.

"Я бы хотел, чтобы люди ходили на матчи, мы открыли специальную квоту, но это программа ФИФА, они сориентировались на международный опыт и от этого танцуют. Посещаемость на игры команд, которые в России недостаточно раскручены, нормальная, мы это видели на матче камерунцев с чилийцами", - добавил он.

Стартовавший 17 июня Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Турнир завершится 2 июля.