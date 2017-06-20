о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
20 июня, 18:58
Мутко: болельщики достаточно информированы о матчах Кубка конфедераций
Антон Новодережкин/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
21 июня, 18:00
А
Россия
Португалия
21 июня, 21:00
А
Мексика
Новая Зеландия
22 июня, 18:00
Б
Камерун
Австралия
22 июня, 21:00
Б
Германия
Чили
расписание всех игр
Вице-премьер РФ заявил, что посещаемость матчей турнира для России хорошая

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Посещаемость матчей Кубка конфедераций по футболу в России хорошая, все болельщики получают полную информацию о всех играх. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Смотрите также
Мутко: футбол обречен на использование новых технических средств

"С билетами дела обстоят нормально. Билетная программа находится в руках ФИФА, но у нас нет задачи, чтобы на каждой игре были аншлаги. Посещаемость для России хорошая. Болельщики достаточно информированы, любой знает, когда матч, мы много сделали, чтобы все смогли посетить игры", - заявил Мутко.

"Я бы хотел, чтобы люди ходили на матчи, мы открыли специальную квоту, но это программа ФИФА, они сориентировались на международный опыт и от этого танцуют. Посещаемость на игры команд, которые в России недостаточно раскручены, нормальная, мы это видели на матче камерунцев с чилийцами", - добавил он.

Стартовавший 17 июня Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Турнир завершится 2 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Чилийцы Видаль и Санчес благодарны игрокам "Строгино" за помощь в тренировках
20 июня, 19:09
Мутко: футбол обречен на использование новых технических средств
20 июня, 18:43
Пять голов Роналду: как великий португалец играл против российских команд
20 июня, 18:39
Тренер: сборная Мексики имеет все для победы в Кубке конфедераций
20 июня, 18:36
Эррера: сборная Мексики по футболу не делит матчи Кубка конфедераций на сложные и простые
20 июня, 18:26
Смолов: хотелось бы видеть систему видеоповторов в РФПЛ
20 июня, 17:28
Черчесов: повышенный интерес болельщиков к матчу Россия - Португалия полезен для игроков
20 июня, 17:17
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.