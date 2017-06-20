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Игрок: тренерский штаб сборной Мексики хорошо подготовил команду к Кубку конфедераций
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Сборные Новой Зеландии и Мексики сыграют 21 июня в Сочи на стадионе "Фишт"

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Мексики по футболу хорошо подготовил команду к выступлению на Кубке конфедераций в России. Об этом журналистам рассказал полузащитник национальной сборной Ирвинг Лосано.

Сборные Новой Зеландии и Мексики сыграют 21 июня в Сочи на стадионе "Фишт". Ранее мексиканцы на турнире сыграли вничью с командой Португалии (2:2).

"Я чувствую себя хорошо физически. Наш тренерский штаб использовал очень правильный подход, благодаря которому все игроки чувствуют себя отлично и готовы выходить на поле в каждом матче Кубка конфедераций. У меня прекрасный момент в жизни, я подписал контракт с ПСВ [голландский клуб] и теперь могу полностью сосредоточиться на делах сборной", - сказал Лосано.

"Я надеюсь, что в будущем в сборной будет больше игроков из Мексики [национального чемпионата], которые будут делать большие шаги в футболе", - отметил он. В сборной Мексики 10 человек представляют национальный чемпионат.

Матч между сборными Новой Зеландии и Мексики начнется в 21:00 мск.

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