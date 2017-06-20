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20 июня, 18:26
Эррера: сборная Мексики по футболу не делит матчи Кубка конфедераций на сложные и простые
Егор Алеев/ТАСС
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По словам полузащитника, предстоящий матч с новозеландцами будет очень сложным

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики не делит матчи на Кубке конфедераций на простые и сложные. Об этом журналистам рассказал футболист команды Эктор Эррера.

Сборные Новой Зеландии и Мексики сыграют 21 июня в Сочи на стадионе "Фишт". Ранее мексиканцы на турнире сыграли вничью с командой Португалии (2:2).

"Мы в команде не делим матчи на Кубке конфедераций на сложные и простые. Каждая следующая игра для нас самая сложная. Была масса случаев, когда я играл на разных позициях в сборной, но это не имеет значения, я готов играть на любом месте, если это нужно команде. Конечно, удобнее мне играть в центре поля, но это не принципиально", - сказал полузащитник.

"Не думаю, что кто-то у нас в команде является незаменимым. Тренер сам решит, кто и в какой момент времени выйдет на поле, а мы должны ему доверять. В матче против Новой Зеландии нам важно победить, это единственное, что нам нужно сделать. Нужно проявить волю к победе и продолжить выходить на поле с таким же подходом, как в прошлых играх, думаю, что наша группа достаточно сложная, нам важно не занижать уровень соперника", - отметил Эррера.

Матч между сборными Новой Зеландии и Мексики начнется в 21:00 мск.

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