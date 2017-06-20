Против сборной России Роналду провел пять матчей, в которых португальская команда одержала три победы, один раз сыграла вничью и один раз потерпела поражение

Сборная России в среду на стадионе "Спартак" проведет матч группового этапа Кубка конфедераций против команды Португалии. Главной звездой португальской сборной да и мирового футбола вообще является 32-летний нападающий Криштиану Роналду. ТАСС рассказывает о том, как Роналду раньше играл с российским сборной и клубами. Против сборной России Роналду провел пять матчей, в которых португальская команда одержала три победы, один раз сыграла вничью и один раз потерпела поражение. В них он забил два мяча. Дважды сыграл Роналду в футболке мадридского "Реала" против ЦСКА в Лиге чемпионов (1:1, 4:1), забив три гола. Первый Евро

Первый матч против российской сборной Криштиану Роналду провел в 19 лет - 16 июня 2004 года в рамках чемпионата Европы, который проходил на его родине. В Лиссабоне на стадионе "Да Луш" португальцы победили команду России в групповом турнире - 2:0, а Роналду вышел на замену на 78-й минуте вместо Луиша Фигу. Юный нападающий в концовке встречи ассистировал Рую Коште, который установил окончательный счет, похоронив надежды подопечных Георгия Ярцева на выход из группы. Лиссабонский кошмар Ярцева 13 октября 2004 года сборные Португалии и России вновь встретились в Лиссабоне - на сей раз на стадионе "Жозе Алваладе" в отборочном матче чемпионата мира 2006 года. Роналду уже считался игроком основного состава и молодым лидером обновленной команды Португалии. "Жозе Алваладе" - домашний стадион клуба "Спортинг", где Роналду начинал карьеру, и здесь сборная России провела свой самый ужасный матч в новейшей истории, проиграв со счетом 1:7.

В ворота Вячеслава Малафеева залетали невероятные мячи: едва ли не каждый дальний удар португальцев попадал в цель. Роналду отличился дважды - на 37 и 68-й минутах, в первом эпизоде он удачно сыграл на опережении в штрафной, во втором - послал мяч в ворота с 25 метров. Битва в Черкизове Ответная игра с португальцами прошла 2 сентября 2005 года на московском стадионе "Локомотив" и завершилась нулевой ничьей. Накануне матча из Португалии пришло трагическое известие: скончался отец Криштиану, однако футболист попросил тренера Луиса Фелипе Сколари, чтобы тот не снимал его с игры.

Сборную России тренировал уже Юрий Семин, которому не удалось вывести команду на чемпионат мира. Ничью с португальцами в Москве можно было считать неплохим результатом, учитывая, что весь второй тайм хозяева играли в меньшинстве после удаления Алексея Смертина. Непробиваемая оборона Капелло Еще дважды сборные России и Португалии сыграли в отборочном турнире чемпионата мира 2014 года, когда в финальный турнир удалось пробиться обеим командам. 12 октября 2012 года команда Фабио Капелло, наконец, смогла победить португальцев во главе с Роналду - 1:0. Все решил быстрый мяч Александра Кержакова, забитый после прекрасной передачи Романа Широкова, а затем хозяевам на заполненных "Лужниках" (72 тысячи болельщиков наблюдали за игрой) удалось показать едва ли не идеальный для Капелло футбол на удержание счета.

Роналду, который в 27 лет уже являлся капитаном сборной Португалии, провел не лучший свой матч, будучи плотно прикрыт защитниками российской команды. Криштиану нанес-таки один опасный удар по воротам Игоря Акинфеева, но промахнулся. Реванш 7 июня 2013 года на арене "Да Луш" в Лиссабоне португальцы взяли реванш, победив с тем же счетом 1:0 - и также благодаря быстрому голу, который забил Элдер Поштига. Форвард отличился после подачи штрафного, заработанного Роналду (сфолил Роман Широков).

С 30-й минуты, когда получил травму Александр Анюков, Роналду на левом фланге противостоял дебютировавший за сборную Алексей Козлов, выступавший за краснодарскую "Кубань". Роналду забить в итоге не сумел, хотя отыгрываться необходимо было российским гостям. 14 ноября 2015 года сборные России и Португалии провели контрольный матч в Краснодаре (1:0), однако Роналду в нем участия не принимал, хотя португальцы играли практически основным составом. ЦСКА на лопатках Криштиану Роналду лишь раз встретился с российской командой на клубном уровне - в 2012 году, выступая за мадридский "Реал". Жребий свел "Королевский клуб" с ЦСКА в 1/8 финала Лиги чемпионов, и испанская команда во главе с Жозе Моуринью в целом не испытала серьезных проблем. Первая игра прошла 21 февраля в "Лужниках", и на 28-й минуте Роналду забил очень важный гостевой мяч, который едва не принес победу "Реалу" - отыграться хозяева сумели лишь на третьей добавленной ко второму тайму минуте, когда отличился Понтус Вернблум.

Ответная игра прошла 14 марта в Мадриде, где "Реал" разгромил армейцев со счетом 4:1. Роналду отличился дважды - на 55-й минуте и четвертой добавленной ко второму тайму, причем первый гол португальца формально вывел "Реал" в следующий раунд. В двух матчах с "Реалом" ворота ЦСКА ввиду травмы Игоря Акинфеева защищал Сергей Чепчугов.