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20 июня, 17:28
Смолов: хотелось бы видеть систему видеоповторов в РФПЛ
Валерий Шарифулин/ТАСС
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что футболистам предстоит привыкать к этой системе

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной России и футбольного клуба "Краснодар" Федор Смолов хотел бы видеть систему видеопомощи арбитрам (VAR) в чемпионате России. Об этом он сказал на пресс-конференции.

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На Кубке конфедераций, который проходит в России, уже было зафиксировано несколько случаев, когда судьи прибегали к помощи VAR.

"Мне нравится эта технология, это честно и справедливо. Человеческий фактор не может повлиять на игру, это не отбирает времени, поэтому я хотел бы, чтобы это было не только на таких турнирах, но и в чемпионате России и других соревнованиях", - сказал Смолов.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что футболистам предстоит привыкать к этой системе. "Мы видели систему на этом турнире, но футболисты не всегда могут смириться с ее решениями. Ко всему надо привыкать, это есть во многих видах спорта, теперь и в футболе. Надеюсь, что месяца два-три, и это станет обыкновением", - сказал тренер.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии. На Кубке конфедераций система была применена впервые.

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