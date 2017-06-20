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20 июня, 17:17
Черчесов: повышенный интерес болельщиков к матчу Россия - Португалия полезен для игроков
Валерий Шарифулин/ТАСС
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Матч между командами состоится на стадионе "Спартак" в Москве в среду

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Повышенный интерес болельщиков к игре Кубка конфедераций между сборными России и Португалии полезен для футболистов команд, никакого давления нет. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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Матч между командами состоится на стадионе "Спартак" в Москве в среду. Встреча начнется в 18:00 мск, все билеты на игру проданы.

"Большие игры впереди, понятно, что это две команды, которые интересны для болельщиков. На больших стадионах мы не раз играли, поэтому дополнительный интерес только полезен для футболистов команд", - сказал Черчесов.

"Нам надо хорошо потренироваться, понять, кто в каком состоянии находится, но все покажет игра. Мы видели хороший матч Мексика - Португалия, обе команды продемонстрировали все, что умеют. Португальцы - чемпионы Европы, они играли год назад на большом турнире, поэтому у них не должно быть каких-то проблем с давлением. Что касается нашей команды, то у нас на один день подготовки больше, хотя это не такое большое преимущество, есть стратегии и тактика, которые никто не отменял", - отметил тренер.

Ранее в первом матче Кубка конфедераций в Санкт- Петербурге россияне обыграли новозеландцев со счетом 2:0. После матча с португальцами сборная России сыграет против команды Мексики 24 июня в Казани.

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