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20 июня, 17:16
Смолов рассмотрит варианты развития своей карьеры после окончания Кубка конфедераций
Виталий Тимкив/ТАСС
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По ходу прошедшего сезона сообщалось об интересе в услугах 27-летнего форварда со стороны дортмундской "Боруссии", а также турецких "Фенербахче" и "Бешикташа"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Нападающий "Краснодара" и сборной России по футболу Федор Смолов будет обсуждать варианты развития свое карьеры только после завершения Кубка конфедераций. Об этом он заявил журналистам.

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По ходу сезона-2016/17 сообщалось об интересе в услугах 27-летнего форварда со стороны дортмундской "Боруссии", а также турецких "Фенербахче" и "Бешикташа".

"Я попросил все обсуждения отложить до окончания Кубка конфедераций, Рома Шишкин сделал так же. Все ребята отдают себе отчет, когда надо это обсуждать, а когда надо сфокусироваться на сборной", - заявил Смолов.

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов, в свою очередь, отметил, что не запрещает игрокам читать новости, несмотря на обилие различных трансферных слухов. "Никакого желания нет ограничивать игроков читать новости, это невозможно сделать. Странно было бы, если бы нашими футболистами никто не интересовался и никто их не рассматривал", - сказал Черчесов.

В стартовом матче Кубка конфедераций, который прошел 17 июня, сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0, Смолов отличился голом на 69-й минуте. В следующем туре российская сборная 21 июня сыграет с португальцами, 24 июля - с мексиканцами.

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