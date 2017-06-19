По словам нападающего сборной России, тяжело выстроить коллектив, когда в команде есть суперзвезда, вокруг которой все крутится

Матч между сборными России и Португалии состоится на стадион "Спартак" в Москве в среду. Встреча начнется в 18:00 мск.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сборной России не нужны такие футболисты, как португалец Криштиану Роналду или аргентинец Лионель Месси, потому что наличие звезд такого уровня усложняет формирование коллектива. Такое мнение на пресс- конференции высказал нападающий сборной России Федор Смолов.

"У нас такого человека нет, который бы боролся с Месси и Криштиану за "Золотой мяч". Он и не нужен, потому что тяжело выстроить коллектив, когда есть в команде такой человек, ведь все крутится вокруг него", - сказал Смолов.

"Что касается меня, на самом деле я не обращаю внимания на сравнения с Роналду, считаю их неуместными. Все покажет игра, у нас свои задачи, а у португальцев и Криштиану, наверное, свои. У меня будет задача хорошо потренироваться, выслушать установку и максимально ей следовать завтра на поле", - добавил российский форвард.

Месси является пятикратным обладателем "Золотого мяча" (награды лучшему футболисту мира по итогам года), Роналду - четырехкратным.

"Болельщики должны помочь сборной России"

Смолов также отметил, что болельщики должны помочь сборной России по футболу добиться нужного результата в матче против команды Португалии. "Это будет матч против чемпионов Европы, против команды с хорошими игроками. Я надеюсь, что полный стадион добавит нам эмоции и сил. Я уверен, что с болельщиками мы сможем добиться нужного результата", - сказал Смолов.

"Футбол - командная игра, но в сборной и клубе разные требования. Тут приходится играть на команду, и она будет играть на тебя в других моментах. Я считаю, что нам все удалось в прошлом матче", - добавил футболист.

Ранее в первом матче Кубка конфедераций в Санкт- Петербурге россияне обыграли новозеландцев со счетом 2:0. После матча с португальцами сборная России сыграет против команды Мексики 24 июня в Казани.