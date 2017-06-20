Сочинские школьники могут получить билеты на матчи Кубка конфедераций

Ранее пресс-служба администрации Сочи сообщила, что в городе начала действовать социальная программа оргкомитета "Россия-2018" по выделению билетов на матчи турнира

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Власти Сочи и организаторы Кубка конфедераций решают вопрос с выделением мест на матчи турнира, которые пройдут на стадионе "Фишт", школьникам. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель управления по подготовке объектов и организации мероприятий в Сочи оргкомитета "Россия-2018" Андрей Марков.

Юные спортсмены, инвалиды и волонтеры в Сочи получили билеты на Кубок конфедераций

"Мы решаем с городом, чтобы предоставить места различным категориям граждан, в том числе для школьников", - сказал он.

Ранее пресс-служба администрации Сочи сообщила, что в городе начала действовать социальная программа оргкомитета "Россия-2018" по выделению билетов на матчи турнира. Посетить игры смогут людей с инвалидностью, члены многодетных семей, воспитанники детских домов, учащиеся спортшкол и волонтеры.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В Сочи на стадионе "Фишт" пройдут четыре игры, в том числе полуфинал. Вместимость арены составляет около 45 тысяч зрителей.