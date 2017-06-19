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20 июня, 16:53
Иранец Фагани рассудит сборные Германии и Чили в матче Кубка конфедераций
EPA/LINDSEY PARNABY
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21 июня, 18:00
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21 июня, 21:00
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Его ассистентами будут Реза Сохандан и Мохаммадреза Мансури, резервным судьей - американец Марк Гейгер

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Иранская бригада арбитров во главе с Алирезой Фагани обслужит матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций по футболу, который проходит в России, между сборными Германии и Чили. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.

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Его ассистентами будут Реза Сохандан и Мохаммадреза Мансури, резервным судьей - американец Марк Гейгер, видеоассистентами - португалец Артур Диаш и канадец Джо Флетчер, помощником видеоассистента - Равшен Ирматов из Узбекистана.

Другой матч группы B, в котором встретятся команды Камеруна и Австралии, обслужит бригада арбитров из Сербии во главе с Милорадом Мажичем, ассистенты - Милован Ристич и Далибор Джурджевич, резервный судья - аргентинец Нестор Питана, видеоассистенты - американец Жаир Марруфо и аргентинец Эрнан Майдана, помощник видеоассистента - Энрике Касерес из Парагвая. Оба матча пройдут 22 июня.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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