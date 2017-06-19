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20 июня, 16:08
Организаторы: Инфантино остался очень доволен сочинским стадионом "Фишт"
Артур Лебедев/ТАСС
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По словам представителя оргкомитета Андрея Маркова, президент ФИФА осмотрел все зоны стадиона и был впечатлен увиденным

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Сочинский стадион "Фишт" произвел очень приятное впечатление на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель управления по подготовке объектов и организации мероприятий в Сочи оргкомитета "Россия-2018" Андрей Марков.

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В понедельник в Сочи глава ФИФА посетил матч Кубка конфедераций Германия - Австралия (3:2).

"Я лично ходил с мистером Инфантино, и мы прошли все зоны стадиона. Он остался под большим впечатлением. Ему очень понравились все условия, которые здесь создали", - сказал Марков. Он добавил, что также получает обратную связь от команд-участниц турнира, которые тоже довольны созданными для них в Сочи условиями.

Инфантино 17 июня побывал в Санкт-Петербурге на матче Россия - Новая Зеландия (2:0), 18 июня в Казани на игре Португалия - Мексика (2:2) и в Москве на встрече Чили - Камерун (2:0).

Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

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