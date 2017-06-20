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20 июня, 15:53
Московский метрополитен перевез около 40 тыс. болельщиков в первый день Кубка конфедераций
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При посещении метро болельщики предъявляли паспорт болельщика и билет на матч, а также проходили через специальные турникеты

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. В день первого матча Кубка конфедераций в Москве метрополитен бесплатно перевез около 40 тыс. зрителей и волонтеров. Об этом сообщается на сайте мэрии и правительства столицы.

"В день первого московского матча Кубка конфедераций столичный метрополитен перевез 38,3 тыс. зрителей, участников и волонтеров соревнований. Болельщики проходили через специальные турникеты, предъявляя паспорт болельщика и билет на матч. На всех станциях подземки 18 июня работали сотрудники Центра мобильности, волонтеры, а также работники службы безопасности метро", - говорится в сообщении.

Ранее гендиректор Мосгортранса Евгений Михайлов сообщил, что в день первого матча Кубка в Москве бесплатными маршрутами наземного транспорта воспользовались 2240 болельщиков, волонтеров и лиц, получивших аккредитацию FIFA.

Матчи Кубка конфедераций в Москве проходят на стадионе "Спартак". 18 июня (играли сборные Камеруна и Чили), 21 июня (сыграют Россия и Португалия), 25 июня (Чили и Австралия) и 2 июля пройдет матч за 3-е место. Транспортный комплекс области ожидает роста пассажиропотока между областью и столицей в эти дни.

Кубок конфедераций - футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой FIFA. Он предваряет чемпионат мира по футболу (ЧМ) и проходит ровно за год до него в стране-хозяйке ЧМ.

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