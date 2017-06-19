По словам руководителя департамента спорта и туризма Москвы, матч прошел в очень дружественной обстановке

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Москва не получила серьезных нареканий от Международной федерации футбола (ФИФА) по организации первого матча Кубка конфедераций на стадионе "Спартак" между сборными Камеруна и Чили. Об этом журналистам рассказал руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

"Никаких серьезных замечаний от оргкомитета и ФИФА мы не получили. Конечно, всегда есть какие-то мелкие технические проблемы, но они остаются внутри, потому что о них не говорили даже на традиционном подведении итогов встречи. По-моему, матч прошел в очень дружественной обстановке, болельщикам были созданы максимально комфортные условия, все присутствующие болели и наблюдали красивый футбол, а матч действительно удался", - сказал Гуляев.

"Мы испытываем потрясающие чувства, находясь здесь, - сказала офицер ФИФА Рената Перейра, комментируя пребывание в России. - И будем испытывать их еще больше через год на чемпионате мира".

В воскресенье стадион "Спартак" в Москве принял матч Кубка конфедераций между сборными Камеруна и Чили (0:2). В среду в столице состоится еще одна игра группового этапа турнира между командами России и Португалии. 25 июня на "Спартаке" сыграют сборные Чили и Австралии. Также Москва примет матч за третье место, который пройдет 2 июля.