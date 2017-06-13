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20 июня, 12:38
Минтранс: транспортная система на Кубке конфедераций работает без сбоев
Сергей Коньков/ТАСС
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Замминистра транспорта РФ Николай Асаул отметил, что Москва, Сочи, Санкт- Петербург и Казань имеют большой опыт проведения крупных международных мероприятий

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Транспортная система, организованная в рамках проведения Кубка конфедераций по футболу в России, работает без сбоев и нареканий. Об этом в пресс-центре для неаккредитованных журналистов в Москве сообщил заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул.

Турнир стартовал 17 июня в четырех города России и завершится 2 июля.

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"Матчи турнира уже в разгаре, и можно сказать, что транспортная система работает как часы: система воздушного транспорта нацелена на прилет болельщиков, между городами запущена система бесплатных поездов со всеми удобствами, их расписание сделано так, чтобы болельщики приезжали прямо к матчу и при желании посетить игру в другом городе смогли уехать сразу после финального свистка, сэкономив таким образом на гостиницах" - подчеркнул Асаул.

"Для желающих побольше побыть в городе мы раздвинули границы пребывания в нем - можно приехать за три дня до начала игры и уехать в течение трех дней после матчей. Внутри городов функционирует система бесплатного проезда на всех видах транспорта, первостепенная задача которой - связь болельщиков с центром города, стадионом и аэропортом. Между городами курсируют бесплатные экспрессы, что сделано впервые в истории не только России, но и мира", - напомнил он.

Замминистра транспорта отметил, что Москва, Сочи, Санкт- Петербург и Казань имеют большой опыт проведения крупных международных мероприятий. "Все четыре города, которые принимают матчи Кубка конфедераций, имеют богатый опыт проведения различного рода крупных событий - спортивные турниры, конгрессы, выставки и так далее. Поэтому данный турнир не является для них стрессом, они достаточно готовы и натренированны", - добавил он.

"Жалоб и нареканий нет, у нас работает большое количество волонтеров. Эксцессов нет, на все желания мы реагируем оперативно, вся необходимая помощь оказывается вовремя", - резюмировал Асаул.

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