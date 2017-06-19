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20 июня, 12:30
Хадсон: сборная Новой Зеландии будет смело играть в матче с мексиканцами
Александр Демьянчук/ТАС
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По словам главного тренера новозеландцев, в первом матче на турнире с португальцами (2:2) его команда не показала той игры, которую от нее ждали

СОЧИ, 20 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Сборная Новой Зеландии по футболу не испытывает страха перед матчем Кубка конфедераций с командой Мексики. Об этом сообщил во вторник журналистам главный тренер сборной Энтони Хадсон.

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Сборные Новой Зеландии и Мексики сыграют 21 июня в Сочи на стадионе "Фишт".

"Мы хотим добиться результата. На эту игру мы не выходим со страхом и не будем относиться к сопернику с чрезмерным уважением. Мы будем действовать смело и хотим победить", - сказал тренер.

По словам тренера, в первом матче на турнире с португальцами (2:2) его команда не показала той игры, которую от нее ждали. "Мы думаем, что могли сделать больше в том матче. Но нам представляется очередная возможность показать, что мы хорошая команда и можем хорошо играть", - сказал Хадсон.

"Мы - команда, обладающая большим духом и очень сплоченным коллективом, - продолжил специалист. - Но при этом у нас молодая команда. Сборная Мексики - великая футбольная держава. Но мы выложимся на сто процентов в матче", - подчеркнул тренер.

По мнению Хадсона, сборная Мексики в предстоящем матче будет использовать тот же стиль игры, что и в предыдущих. "Но если они поменяют стиль, мы сделаем то же самое. Мы будем готовы к любым изменениям в игре соперника и не дадим нас удивить", - заключил тренер Новой Зеландии.

 

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