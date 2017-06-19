Мультиязычный центр поддержки болельщиков работает в России в дни Кубка конфедераций

Любой футбольный болельщик может бесплатно получить юридическую консультацию по телефону по вопросам, связанным с турниром

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) и Европейская юридическая служба в партнерстве с City Sightseeing Russia в дни Кубка конфедераций запустили работу мультиязычного центра поддержки болельщиков по справочно-информационным и правовым вопросам. Об этом сообщает пресс-служба РФС. Центр, который является первым в своем роде, начал работу 17 июня и продолжит ее до 3 июля 2017 года.

При возникновении любой неопределенной или конфликтной ситуации каждый болельщик, вне зависимости от пола, возраста, национальной принадлежности, страны проживания и регистрации, может круглосуточно обратиться и бесплатно получить высококвалифицированную консультацию по телефону горячей линии 8-800-775-76-88. Болельщик может обратится в центр за получением следующей информации: справочно-контактной; данных о порядке оформления и местах получения Fan ID; устной юридической консультацией, в том числе экстренной; инструкции по составлению документов, а также получить содействие в переговорах и сделать запрос на предоставление возможности уполномочить третье лицо на защиту его законных прав и интересов в компетентных органах на территории РФ. Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.