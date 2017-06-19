о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
идет сейчас
20 июня, 11:28
Специально для гостей Кубка конфедераций в Казани разработали хачапури в форме мяча
Валерий Шарифулин/ТАСС
Ближайшие матчи
21 июня, 18:00
А
Россия
Португалия
21 июня, 21:00
А
Мексика
Новая Зеландия
22 июня, 18:00
Б
Камерун
Австралия
22 июня, 21:00
Б
Германия
Чили
расписание всех игр
Кроме того, некоторые кафе и рестораны Казани к Кубку конфедераций приготовили специальный декор - надутые футбольные шары

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Специальный круглый хачапури разработали и начали готовить в одном из кафе Казани к Кубку конфедераций по футболу. Об этом сообщила во вторник журналистам директор сети грузинских кафе Анастасия Лимарева.

"Когда речь зашла о подготовке к Кубку конфедераций, мы подумали над идеей готовки любимых блюд знаменитых футболистов. Но, так как мы грузинский ресторан, самое популярное блюдо в нашем ресторане - это хачапури по- аджарски, мы решили его видоизменить", - пояснила она.

Вместо хачапури в форме лодочки с куриным яйцом, в кафе начали готовить круглое хачапури с 11 перепелиными яйцами, символизирующими футбольную команду. "Хотели, чтобы название блюда было с футбольным акцентом, но по-грузински, назвали его матчапури", - добавила Лимарева.

Кроме того, некоторые кафе и рестораны Казани к Кубку конфедераций приготовили специальный декор - надутые футбольные шары. Для привлечения болельщиков во многих заведениях показывают прямую трансляцию матчей. Кафе и рестораны Казани, которые находятся в историческом центре города, к Кубку конфедераций по футболу подготовили национальные страницы в меню, так как татарская кухня пользуется большой популярностью среди туристов и привлекает дополнительных гостей в заведения.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Юные спортсмены, инвалиды и волонтеры в Сочи получили билеты на Кубок конфедераций
20 июня, 11:19
Информационные центры в Казани во время Кубка конфедераций посетили более 8 тысяч человек
20 июня, 10:25
Бесплатный транспорт Москвы перевез 2,2 тыс. болельщиков в первый день Кубка конфедераций
20 июня, 09:20
Немецкий эксперимент в действии: сборная Германии обыграла австралийцев
19 июня, 22:25
Инфантино: ФИФА устраивает посещаемость матчей Кубка конфедераций
19 июня, 21:46
Рогич: сборная Австралии сохранила уверенность в себе после поражения от немцев
19 июня, 21:39
Кэхилл: сборная Австралии еще может исправить турнирное положение на Кубке конфедераций
19 июня, 21:35
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.