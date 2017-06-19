Специально для гостей Кубка конфедераций в Казани разработали хачапури в форме мяча

Кроме того, некоторые кафе и рестораны Казани к Кубку конфедераций приготовили специальный декор - надутые футбольные шары

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Специальный круглый хачапури разработали и начали готовить в одном из кафе Казани к Кубку конфедераций по футболу. Об этом сообщила во вторник журналистам директор сети грузинских кафе Анастасия Лимарева.

"Когда речь зашла о подготовке к Кубку конфедераций, мы подумали над идеей готовки любимых блюд знаменитых футболистов. Но, так как мы грузинский ресторан, самое популярное блюдо в нашем ресторане - это хачапури по- аджарски, мы решили его видоизменить", - пояснила она.

Вместо хачапури в форме лодочки с куриным яйцом, в кафе начали готовить круглое хачапури с 11 перепелиными яйцами, символизирующими футбольную команду. "Хотели, чтобы название блюда было с футбольным акцентом, но по-грузински, назвали его матчапури", - добавила Лимарева.

Кроме того, некоторые кафе и рестораны Казани к Кубку конфедераций приготовили специальный декор - надутые футбольные шары. Для привлечения болельщиков во многих заведениях показывают прямую трансляцию матчей. Кафе и рестораны Казани, которые находятся в историческом центре города, к Кубку конфедераций по футболу подготовили национальные страницы в меню, так как татарская кухня пользуется большой популярностью среди туристов и привлекает дополнительных гостей в заведения.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.