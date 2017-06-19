Юные спортсмены, инвалиды и волонтеры в Сочи получили билеты на Кубок конфедераций

Билеты в рамках социальной программы оргкомитета распространяются среди людей с ограниченными возможностями, многодетных семей, воспитанников детских домов, учащихся спортшкол и волонтеров

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Социальная программа оргкомитета "Россия-2018" по выделению билетов на Кубок конфедераций начала действовать в Сочи. Посетить матчи на стадионе "Фишт" бесплатно смогут спортсмены с инвалидностью, воспитанники спортивных школ и многодетные семьи, сообщила сегодня пресс-служба администрации города-курорта.

"В рамках реализации билетной программы оргкомитет "Россия-2018" по согласованию с Международной федерацией футбола инициировал социальную программу помощи отдельным категориям граждан. Билеты на футбол распространяются среди людей с ограниченными возможностями, многодетных семей, воспитанников детских домов, учащихся спортшкол и участников волонтерской программы", - отмечается в сообщении мэрии Сочи.

Одними из первых на матче сборных Германии и Австралии, который прошел в понедельник, побывали инвалиды-колясочники, посещающие городской физкультурно-спортивный центр для людей с ограниченными возможностями. Сейчас в его залах занимаются около 200 сочинцев, создана и паралимпийская команда по футболу.

Ранее ТАСС сообщал, что стадион "Фишт" к Кубку конфедераций был реконструирован с учетом всех требований ФИФА по безбарьерности среды. На спортивном объекте для инвалидов выделены специальные места на трибунах, построены широкие пандусы и установлены приспособленные для перевозки колясок лифты.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года.