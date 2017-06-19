Информационные центры в Казани во время Кубка конфедераций посетили более 8 тысяч человек

В шатрах туристам могут предложить карту города и официальный гид, который выпущен специально к началу туристического сезона и к Кубку конфедераций на пяти языках

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Более восьми тысяч человек посетили информационные центры для туристов в Казани в первые дни проведения Кубка конфедераций по футболу. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Ранее в пяти точках Казани заработали информационные шатры, выполненные в форме футбольного мяча. В каждом центре работают по пять волонтеров во время футбольного турнира, которые владеют английским языком. Шатры будут работать все лето по графику с 10:30 до 18:30 мск, а во время Кубка конфедераций - с 9:00 до 21:00.

"Например, в период с 15 по 19 июня информационные шатры посетило более 8000 человек", - пояснил он.

Кроме туристов из России, центры посетили гости из Мексики, Португалии, Англии, Австралии, Тайваня, Испании и других стран. В шатрах туристам могут предложить карту города и официальный гид, который выпущен специально к началу туристического сезона и к Кубку конфедераций на пяти языках. Также туристы могут заказать специальные экскурсии, как на русском, так и на английском.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.