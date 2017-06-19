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20 июня, 09:20
Бесплатный транспорт Москвы перевез 2,2 тыс. болельщиков в первый день Кубка конфедераций
Сергей Бобылев/ТАСС
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Гендиректор "Мосгортранса" Евгений Михайлов отметил, что гостей перевозят современные и комфортные автобусы туристического класса, которые оборудованы системой климат-контроля, экранами, аудиосистемой

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. В день первого матча Кубка конфедераций в Москве наземный транспорт бесплатно перевез более 2 тысяч болельщиков. Об этом сообщил во вторник гендиректор "Мосгортранса" Евгений Михайлов.

"В день первого матча Кубка в Москве, 18 июня, бесплатными маршрутами Мосгортранса воспользовались 2240 болельщиков, волонтеров и лиц, получивших аккредитацию ФИФА. Речь идет о 19 маршрутах наземного транспорта. Кроме того, три специально организованных автобусных маршрута, курсирующие от станции метро "Аэропорт" до стадиона "Спартак" (М3), аэропорта Шереметьево до стадиона "Спартак" (М4), от станции метро "Домодедовская" до аэропорта Домодедово (М7), уже перевезли около 1 тысячи болельщиков", - сказал он.

Михайлов отметил, что гостей перевозят современные и комфортные автобусы туристического класса, которые оборудованы системой климат-контроля, экранами, аудиосистемой. "После спортивных турниров мы будем использовать эти автобусы на постоянной основе. В Москве проходит такое количество мероприятий, что мы найдем им применение", - сказал глава "Мосгортранса".

Матчи Кубка конфедераций в Москве проходят на стадионе "Спартак" 18 июня (играли сборные Камеруна и Чили), 21 июня (сыграют команды России и Португалии), 25 июня (сборные Чили и Австралии) и 2 июля (матч за 3-е место). Транспортный комплекс области ожидает роста пассажиропотока между областью и столицей в эти дни.

Помимо Москвы, матчи турнира принимают Санкт-Петербург, Казань и Сочи. 

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