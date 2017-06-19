Видеоповторы убивают эмоции

Встреча состоялась в Сочи на стадионе "Фишт", на игре присутствовало 28 605 зрителей

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Германии со счетом 3:2 обыграла команду Австралии в матче группы Б Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Встреча состоялась в Сочи на стадионе "Фишт", на игре присутствовало 28 605 зрителей. Немцы привезли на турнир экспериментальный состав, сформированный в основном из довольно молодых игроков. Так, старший по возрасту в немецкой сборной - 29-летний нападающий Сандро Вагнер. Средний возраст игроков, вышедших в стартовом составе команды на матч с австралийцами, - 24,8 года.

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Сборная Германии четыре раза выигрывала чемпионат мира, три раза - чемпионат Европы, а вот в Кубке конфедераций, в розыгрышах которого ранее участвовала дважды, не побеждала никогда. Более того, максимальное достижение команды Австралии на данном турнире даже весомее, чем у немцев - австралийцы в 1997 году добрались до финала, а сборная Германии дальше полуфинала в Кубке конфедераций ранее не проходила. В первом тайме матча в Сочи немцы создали много голевых моментов, однако на перерыв ушли с незначительным преимуществом в счете - 2:1. У команды Германии забили Ларс Штиндль и Юлиан Дракслер (с пенальти), а у сборной Австралии - Томас Рогич. В начале второй половины встречи немцы забили третий мяч - отличился Леон Горецка. Австралийцы выровняли игру, сократили отставание благодаря голу Томи Юрича, но поражения все же не избежали. "Я рад тому, как показали себя игроки, нам сначала было сложно собраться, переключиться на игру, мы давали слишком много пространства, может, это было выражением уважения к сопернику, было немного выходов один на один. Во втором тайме мы собрались, работали умнее, более слаженной была оборона. Мы разочаровались, мы не приехали сюда проигрывать", - сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу.

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Главный тренер немецкой команды Йоахим Лёв, в свою очередь, отметил, что команда играет в таком составе меньше 10 дней, и в целом выразил удовлетворение действиями подопечных. "Они контролировали игру с Австралией", - сказал он. Лучшим игроком матча по версии болельщиков был признан 23-летний капитан сборной Германии полузащитник Юлиан Дракслер. "Несмотря на юный возраст, он привносит в игру большой опыт, он хороший источник энергии для команды; для некоторых игроков это был первый матч такого уровня, они смотрят на него, ему подражают, учатся", - сказал Лёв. Видеоповторы убивают эмоции Перед тем, как засчитать второй гол австралийцев, судья матча воспользовался помощью видеоассистента. Полузащитник сборной Германии Эмре Джан считает, что видеоповторы могут навредить футболу. "Я считаю, что футболу не нужны видеоповторы. У всех могут быть разные мнения, но я считаю, что фактор судейских ошибок имеет право на существование; я согласен с мнением, что это убивает эмоции", - сказал Джан.

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Защитник немецкой команды Антонио Рюдигер, напротив, полагает, что система видеассистентов рефери сделает игру более справедливой. "Такие нововведения делают футбол честным", - заявил он. Говоря о матче, Рюдигер отметил, что сборная Германии могла забить австралийцам куда больше трех мячей. "Я считаю, что мы провели неплохой матч, но должны были забивать больше. В принципе игра у нас получалась, но были и ошибки, которые мы разберем", - сказал он. Самый опытный игрок в составе сборной Австралии Тим Кэйхилл, несмотря на поражение, смотрит на турнирные перспективы команды с оптимизмом. "У нас есть еще две игры, чтобы исправить ситуацию с учетом того, что следующие соперники будут не такими сильными, как Германия", - сказал 37-летний полузащитник. Сборная Германии в следующем матче группового этапа в четверг в Казани сыграет с командой Чили. Сборная Австралии в этот же день в Санкт-Петербурге встретится с командой Камеруна.

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Прекрасная организация Матч Австралия - Германия посетил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Ранее он побывал в Санкт-Петербурге на матче Россия - Новая Зеландия (2:0), в Казани на игре Португалия - Мексика (2:2) и в Москве на встрече Чили - Камерун (2:0). Инфантино доволен организацией турнира. "Организация Кубка конфедераций - прекрасная. Это касается как сегодняшнего матча в Сочи, так и остальных игр. На данный момент турнир проходит отлично", - сказал швейцарец ТАСС. "Посещаемость матчей нас устраивает. Атмосфера на стадионах просто потрясающая", - отметил глава ФИФА. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что на особом контроле находится безопасность гостей турнира. "Мы делаем все возможное, чтобы безопасность в Сочи была стопроцентной, ведь матчи проходят в разгар курортного сезона. И сейчас все организовано так, чтобы и туристам, и болельщикам было комфортно", - сказал он ТАСС.