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19 июня, 21:35
Кэхилл: сборная Австралии еще может исправить турнирное положение на Кубке конфедераций
Артем Коротаев/ТАСС
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Футболист добавил, что его команда играла с немцами хорошо на сто процентов

СОЧИ, 19 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Сборная Австралии после поражения в первом матче на Кубке конфедераций - 2017 от команды Германии будет иметь шанс набрать очки в следующих играх турнира. Такое мнение ТАСС высказал австралийский полузащитник Тим Кэхилл.

В понедельник сборная Австралии проиграла немцам со счетом 2:3 на стадионе "Фишт" в Сочи. Также на групповом этапе турнира австралийцы сыграют с камерунцами (22 июня) и чилийцами (25 июня).

"У нас есть еще две игры, чтобы исправить ситуацию с учетом того, что следующие соперники будут не такими сильными, как Германия", - сказал Кэхилл.

Футболист добавил, что его команда играла с немцами "хорошо на сто процентов, но таков результат".

Матчи Кубка конфедераций, помимо Сочи, проводятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Финал турнира пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.

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