Немецкий футболист Эмре Джан считает, что видеоповторы убивают эмоции от игры

Полузащитник отметил, что фактор судейских ошибок имеет право на существование

Немецкая команда в понедельник в Сочи со счетом 3:2 обыграла австралийцев. Перед тем, как засчитать второй гол сборной Австралии, судья воспользовался подсказкой видеоассистента.

СОЧИ, 19 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Система видеоповторов может навредить футболу. Такое мнение в беседе с журналистами высказал полузащитник сборной Германии Эмре Джан.

"Я считаю, что футболу не нужны видеоповторы. У всех могут быть разные мнения, но я считаю, что фактор судейских ошибок имеет право на существование. Я согласен с мнением, что это убивает эмоции", - сказал Джан.

Команда Германии в следующем матче встретится с чилийцами, встреча состоится в четверг в Казани.

"У нас хорошая команда, Чили и Португалия тоже хороши. Но фактор того, что мы - чемпионы мира, делает нас всегда фаворитами", - отметил Джан.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии. На Кубке конфедераций система была применена впервые.