"Видеопомощь арбитрам в спорных ситуациях делает футбол честным"

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Организация Кубка конфедераций по футболу находится на высочайшем уровне. Об этом журналистам заявил защитник сборной Германии Антонио Рюдигер.
Немецкая команда в понедельник в Сочи в матче группового этапа Кубка конфедераций со счетом 3:2 победила австралийцев.
"За организацию турнира я могу сказать только "Браво!". Все просто супер!", - сказал Рюдигер.
Защитник считает, что введение системы видеопомощи арбитрам на Кубке конфедераций делает футбол честным.
В ходе игры главный арбитр из США Марк Гайгер прибег к услугам видеоарбитров в эпизоде со вторым голом австралийцев. Ранее арбитры прибегали к помощи видеосудей в матчах турнира Португалия - Мексика и Камерун - Чили.
"Я считаю, что мы провели неплохой матч, но должны были забивать больше. В принципе игра у нас получалась, но были и ошибки, которые мы разберем, - сказал Рюдигер. - Что касается видеорефери, такие нововведения делают футбол честным".
Матчи Кубка конфедераций, помимо Сочи, проводятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Финал турнира пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.