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19 июня, 21:03
Немецкий футболист Рюдигер восхищен организацией Кубка конфедераций
Сергей Фадеичев/ТАСС
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Также защитник сборной Германии считает, что видеопомощь арбитрам в спорных ситуациях делает футбол честным

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Организация Кубка конфедераций по футболу находится на высочайшем уровне. Об этом журналистам заявил защитник сборной Германии Антонио Рюдигер.

Немецкая команда в понедельник в Сочи в матче группового этапа Кубка конфедераций со счетом 3:2 победила австралийцев.

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"За организацию турнира я могу сказать только "Браво!". Все просто супер!", - сказал Рюдигер.

"Видеопомощь арбитрам в спорных ситуациях делает футбол честным"

Защитник считает, что введение системы видеопомощи арбитрам на Кубке конфедераций делает футбол честным.

В ходе игры главный арбитр из США Марк Гайгер прибег к услугам видеоарбитров в эпизоде со вторым голом австралийцев. Ранее арбитры прибегали к помощи видеосудей в матчах турнира Португалия - Мексика и Камерун - Чили.

"Я считаю, что мы провели неплохой матч, но должны были забивать больше. В принципе игра у нас получалась, но были и ошибки, которые мы разберем, - сказал Рюдигер. - Что касается видеорефери, такие нововведения делают футбол честным".

Матчи Кубка конфедераций, помимо Сочи, проводятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Финал турнира пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.

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