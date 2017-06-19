Тренер отметил, что команда играет в таком составе меньше 10 дней, и в целом выразил удовлетворение игрой своих подопечных

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Германии показала неплохую игру в матче с австралийцами на Кубке конфедерации, однако команде нужно еще поработать над стабильностью. Об этом на послематчевой пресс-конференции сказал главный тренер немецкой команды Йоахим Лев. Второй матч в группе В в понедельник завершился со счетом 3:2 в пользу сборной Германии. В составе победителей забитыми мячами отметились Ларс Штиндль (5-я минута), Юлиан Дракслер (44, с пенальти) и Леон Горецка (48). У проигравших отличились Томми Рогич (41) и Томи Юрич (56). Второй гол австралийцев был засчитан после использования системы видеопомощи арбитрам.

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"Мы довольны тем, что получили первые три очка, что касается первого тайма, мы очень хорошо играли, показывали неплохие комбинации, держали все под контролем. Плохо было то, что мы вели со счетом 2:1, хотя у нас были хорошие ситуации, к сожалению, нам не удалось забить третий, четвертый гол. Кроме того, у нас были пропущенные возможности во втором тайме, по прошествии 60 минут мы немного потеряли нить, чуть запутались и уже не так последовательно играли в атаку. Я думаю, мы можем еще работать, чтобы удерживать стабильность", - сказал Лев. Он отметил, что команда играет в таком составе меньше 10 дней, и в целом выразил удовлетворение игрой своих подопечных. "Они контролировали игру с Австралией", - добавил тренер. Новые лидеры Сборная Германии приехала на этот турнир практически экспериментальным составом, поэтому много вопросов у журналистов было по персоналиям. В частности, речь зашла о Дракслере, который вышел на поле с капитанской повязкой и был признан лучшим игроком матча. "Несмотря на юный возраст, он привносит в игру большой опыт. Он хороший источник энергии для команды. Для некоторых игроков это был первый матч такого уровня, они смотрят на него, ему подражают, учатся. Он хороший, ответственный футболист", - отметил Лев.

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Говоря о голкипере Лено, наставник сборной отметил, что "у австралийцев не было больших шансов" в этом матче, чтобы испытать голкипера. "Он очень хороший вратарь, на тренировках он производит очень хорошее впечатление", - добавил он. В следующем матче сборная Германии в Казани сыграет с командой Чили. "Осталось три дня до матча с чилийцами, нам нужно проанализировать прошедшую игру, понять, какие выводы можно сделать. Матч со сборной Чили будет на несколько ином уровне. Они играют интенсивно, нам нужна стабильность в течение 90 минут", - отметил Лев. Он указал на то, что у сборной Чили - сыгранная команда и "прекрасные игроки". "Что касается тактики, они показывают фактически несравнимую ни с чем гибкость, у них первоклассная игра. У каждого турнира свой путь, но я думаю, что в этом составе сборная Чили - одна из лучших", - сказал Лев. В группе B также выступают сборные Чили и Камеруна, которые свой матч провели в воскресенье, встреча завершилась победой чилийцев - 2:0. В турнирной таблице лидерство делят чилийцы и немцы, набрав по три очка. В следующем туре лидеры группы проведут очную встречу, которая пройдет в Казани 22 июня. Матч Камерун - Австралия состоится в тот же день в Санкт-Петербурге. Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.