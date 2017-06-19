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19 июня, 20:46
Дракслер: немецким футболистам не хватило опыта, чтобы победить австралийцев увереннее
Сергей Фадеичев/ТАСС
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Сборная Германии выиграла со счетом 3:2

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной Германии не хватило опыта, чтобы более уверенно обыграть команду Австралии в матче группового этапа Кубка конфедераций. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник немецкой сборной Юлиан Дракслер, признанный лучшим игроком встречи.

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Матч первого тура группового этапа состоялся в понедельник в Сочи, команда Германии одержала победу со счетом 3:2. Немецкая сборная привезла на турнир экспериментальный состав.

"Первая игра на турнире особенно важна. Мы хорошо играли в первом тайме, а вот после перерыва было видно, что нам не хватает опыта. Но три очка в любом случае радуют", - сказал 23-летний Дракслер, на Кубке конфедераций являющийся капитаном сборной Германии.

Следующим соперником немецкой команды будет сборная Чили. Матч состоится в Казани в четверг.

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